廉政署二度大搜索 帶走林姿妙、她兒女及宜縣府3處局長

宜蘭縣長林姿妙今天上午缺席縣務會議，由秘書長林茂盛（右）主持。（記者林敬倫攝）

2022/02/22 11:55

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙今上午在官邸被檢廉搜索，缺席上午縣務會議，林姿妙包含二兒子林佑澤與女兒林羿伶都被帶走約談，據了解，縣府農業處長康立和、交通處長黃志良與財政稅務局長盧天龍，也全都被檢廉帶走，缺席縣務會議，全案可能與「1558地號」農地的土地增值稅等弊案有關。

據了解，廉政署今上午8點之前就進官邸搜索，林姿妙大約9點左右的時候從官邸被帶走約談，廉政署人員也兵分多路，前往縣政府各局處辦公室，搜索相關資料。

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宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，上個月13日搜索30餘處，約談30人到案說明，其中縣長林姿妙等10人被列為被告，但偵訊後被無保請回，全案仍在偵辦。

這次檢廉發起第2波搜索行動，地檢署表示，待偵辦告一段落後，會統一對外說明；至於林姿妙則缺席上午縣府舉辦的縣務會議，副縣長林建榮、工旅處長李東儒、衛生局長徐迺維、康立和、盧天龍與黃志良也都請假缺席，讓府內議論紛紛；縣務會議後，林茂盛表示，接受到的訊息是縣長臨時有事，並不清楚遭搜索一事。

據了解，缺席的局處首長，僅黃志良、盧天龍與康立和與弊案有關，被檢廉帶走約談，至於林建榮則是出席員山福園的告別式，李東儒是到交通部開會，徐迺維則是請病假。

林姿妙二兒子林佑澤在縣長官邸被廉政署人員帶回約談。（記者林敬倫翻攝）

宜蘭縣長林姿妙今上午在官邸被搜索。（記者林敬倫攝）

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