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    高雄驚傳擄人案！同夥佯裝無辜要警方幫找手機 反被識破

    被害人（紅圈）遭押出大樓。（讀者提供）

    被害人（紅圈）遭押出大樓。（讀者提供）

    2022/02/22 08:58

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區驚傳擄人案！林姓男子與蘇姓男子發生百萬元的金錢糾紛，蘇男夥同陳姓及朱姓男子押走林男，最後留在現場的陳男，竟然拜託到場調查的警方協助找手機，警方發現可疑，查出陳男是同夥，再要求蘇男帶回林男接受調查，目前警方偵訊中。

    警方指出，今（22）日凌晨約1點44分，左營分局博愛派出所獲報，指左營區榮德街某大樓前發生糾紛，但到場時未發現，就在員警跟報案人詢問過程，22歲陳男自稱iPhone 手機不見，拜託警方幫忙找。

    因陳男神情緊張，員警覺得可疑，調閱監視器過濾，發現陳男涉案，將他帶回派出所調查。

    原來23歲林男於昨天深夜11點多去找陳男，得知林男與28歲蘇男有金錢糾紛，就通知蘇男與朱男到場，將林男押到樓下搭車，由蘇男與朱男載往屏東縣。

    陳男沒有隨車前往，但因押人過程引發側目，他下車發現有人報案，就留在現場探詢動靜，並佯裝無辜，聲稱iPhone 手機不見，拜託警方幫忙找，此舉反而露餡。

    後來警方撥打陳男的手機，竟是蘇男接聽，已要求他帶回林男，目前警方偵訊中，將依妨害自由罪嫌移送法辦。

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