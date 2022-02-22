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    首頁　>　社會

    綠燈未禮讓救護車撞上挨告 他辯癲癇病患不符緊急救護敗訴

    綠燈未禮讓救護車碰撞被告求償，被告辯癲癇病患不符緊急救護，主張自己有路權，結果敗訴需賠償復原。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    綠燈未禮讓救護車碰撞被告求償，被告辯癲癇病患不符緊急救護，主張自己有路權，結果敗訴需賠償復原。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/02/22 05:53

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一輛民營救護車載送發燒的癲癇病患就醫，途中與李姓男子開車碰撞，救護車逾25萬6千多元修理費，業者報廢原車花39萬購入同廠牌二手車，控李男過失並追加1個月營業損失15萬元，共求償54萬元，被告稱當時綠燈，況且癲癇患者不符合緊急救護法要件，法官查出患者使用氧氣罩、生理徵象異於常人，符合緊急救護，判被告敗訴，但只需賠9萬2418元，不到2成，全案可上訴。

    判決指出，被告李男前年底駕駛公司車輛行經高速公路東側時，未禮讓正在執行勤務且開啟警示燈的救護車（先行），兩車發生碰撞，救護車受損嚴重，修費用初估25萬6千餘元，但實際維修費可能高於初估金額，民間救護車公司決定報廢該車，再以購買同廠牌二手車，需花費39萬元，另因車損致無法營業， 估受有1個月營業損失的15萬元，合計向李男求償54萬元，因肇事車為公司車，同時要求李男的老闆負連帶責任一起賠錢。

    被告李男舉證自己當時為綠燈，而救護車載送的病患為發燒、癲癇，未符合緊急救護法的要件，主張自己有路權並無無過失，此外，車輛維修金額小於殘值，欲以殘值計算無理由，況且以維修費用計算應扣除折舊。

    法官駁斥被告所稱綠燈為其路權，且當時救護搭載的癲癇患者不符合緊急救護對象，裁定被告需賠償救護車損失，經計算折舊及回復原狀，只需賠求償金的1.7成，判賠9萬2418元，由於當時被告並非執行公司職務，被告的老闆不需付連帶賠償責任。

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