注意！台61線觀音、新屋段雙向區間測速 2/24重啟

台61線觀音、新屋段雙向區間測速24日重啟取締違規超速。（記者李容萍攝）

2022/02/21 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市台61線觀音、新屋段雙向區間測速回來了！桃園市政府警察局於台61線高架北上52.43公里至47.15公里，以及與台61線高架南下47.25公里至52.53公里建置區區間測速路段，雙向速限均為90公里，經通過資安檢測，警方宣布從24日起恢復區間測速執法，以維護用路人的生命安全。

台61線觀音、新屋段早於2019年10月完成區間測速儀器建置，並於2020年元旦開始取締，後來因為有資安疑慮，於去年1月暫停使用，直至本月16日通過資安檢測，才公告重啟。

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市警局交通大隊執法組長連國豐表示，即將重啟的台61線觀音、新屋段雙向區間測速，北上、南下路段均逾5200公尺長，駕駛通過時間不得少於187秒左右，否則，因台61線違規超速比照高速公路罰則，依道路交通管理處罰條例第33條及43條規定，超速可處3000元至2萬4000元不等罰鍰，請駕駛遵守相關速限規定行駛。

至於這個月16日啟用的台3線大溪區、龍潭區建置區2處區間測速路段，台3線大溪區30.5公里至31.8公里速限為50公里，台3線龍潭區55.5公里至51.7公里速限為60公里，自本月16日啟用至今日凌晨，共取締超速917件，依道路交通管理處罰條例第43條規定，其超速可處1200元至2萬4000元不等罰鍰。其中，16日取締超速120件、17日228件、18日194件、19日196件、20日179件。

台61線觀音、新屋段雙向區間測速24日重啟取締違規超速。（記者李容萍攝）

台61線觀音、新屋段雙向區間測速24日重啟取締違規超速。（記者李容萍攝）

台61線觀音、新屋段雙向區間測速24日重啟取締違規超速。（記者李容萍攝）

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