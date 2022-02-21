愛犬遭倒車輾傷飼主告駕駛求償 法官判雙方各負半責

愛犬遭倒車輾傷飼主告駕駛賠醫藥費，原來狗沒繫繩意外被輾壓腳，高雄地院法官判駕駛、飼主各負一半責任。（記者黃良傑攝）

2022/02/21 22:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾姓男子飼養寵物狗帶牠路上遛，曾男有事離開狗一下，留下曾母和狗，突遇潘姓駕駛倒車自小客車，疑疏於注意車前狀況而輾壓狗腳，狗受傷慘叫送醫，曾男不甘愛犬委屈，控告潘姓駕駛和車主2人，求償愛犬醫療費及狗籠共3699元，被告怒指飼主遛狗不繫繩，才是過失主因，法官判雙方各負一半責任，判潘姓駕駛賠狗主人1400元，可上訴。

飼主曾男主張被告於去年1月底駕駛自用小客車，行經高雄一處T字路口越過雙黃線，迴轉並倒車時嚇到人行道上的愛犬，導致牠衝出被輾壓受傷，他共支出醫療費用2800元，狗受傷暫無法行走，必須再買輔具狗籠899元，共計3699元，請求被告賠償損害。

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被告潘姓駕駛無法接受，主張道路本就是給大家用的，他反控飼主帶狗出門不繫繩也有過失，況且，曾男當時不在場，只有他的母親在現場，也有責任，同時質疑狗是否確實因他倒車時撞到而受傷？

法官檢視路口監視器確認車輪有壓到狗腳，並依道安處罰條例疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者處所有人或行為人罰鍰，各判雙方應負一半過失責任，另因狗腳傷不一定需用狗籠當輔具，故判被告潘姓駕駛賠1400元，車主不需賠償。

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