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    首頁　>　社會

    賣碗麵竟被客人騙走13萬裝潢費 詐欺慣犯被起訴

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將林男起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將林男起訴。（記者吳昇儒攝）

    2022/02/21 12:44

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓麵店老闆去年8月23日與林姓客人閒聊時，聊到店面想要裝潢，並補充一點廚具。林男隨即表示自己懂裝潢，且有買二手廚具門路，騙取老闆信任，交付13萬5千元改裝費。未料，雙方約定於同年月31日交付店面鑰匙準備裝潢時，林男卻未現身，老闆方知被騙報警處理。基隆地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將林男起訴。

    檢警調查，林姓男子本身就觸犯多起詐欺、毒品案件，本身並無裝潢經驗，竟於案發時，向麵店老闆表示自己有裝潢能力，能承包裝潢、廚具添購工程，從老闆手中騙走13萬5千元。

    陳姓老闆向檢警表示，當時林男到店內用餐，兩人聊到店面需要修復漏水、添購二手廚具，還希望能夠裝潢一下，改善店內用餐環境；林男就稱自己會裝潢、抓漏，還有門路購買二手廚、鍋具，便決定支付13萬5千元給他，並約定於8月底交付店面鑰匙，9月開始施工，卻沒想到約好要交付鑰匙當天，林男並未現身，且聯繫不到人，才知上當受騙。

    林男到案後向檢警指出，因為在外積欠他人款項，剛好聽到麵店老闆要裝潢，便心生歹意，騙取款項挪為他用，實際上並沒有要幫陳老闆裝潢。

    檢察官偵訊後，認定林男涉犯詐欺取財罪，依法將他起訴，因林男屬於累犯請法官審酌是否加重其刑。

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