消防大隊長職務位階調高為9至10職等 侯友宜：遲來的正義

新北市政府消防局今天舉行消防大隊長晉升授階典禮，由新北市長侯友宜（前排右三）主持。（記者賴筱桐攝）

2022/02/21 11:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府消防局今天舉行消防大隊長晉升授階典禮，由新北市長侯友宜主持，為第一大隊新任大隊長羅凱文及秘書室主任賴哲祥等9名人員授與配階。侯友宜表示，消防弟兄出生入死，勤務工作辛苦程度不亞於警察，終於獲得政府重視，將外勤大隊長的職務位階比照各警察分局長，由9職等調高為9至10職等，這是「遲來的正義、實質的鼓勵」。

侯友宜指出，新北市消防局近年表現有目共睹，扮演全國防、救災領頭羊的角色，只要各地發生重大災難，新北消防人員第一時間前往支援、貢獻專業，新北市119派遣時間平均為19秒，為六都最快，在山難、水域救援部分，也成功救援577個人，OHCA患者康復出院率更是從早期3.4%提升達到10.8%，將1660條寶貴的生命從鬼門關前搶救回來，守護新北市民安全。

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侯友宜說，消防人員創造正義、勇敢急先鋒的印象，社會安全與穩定有賴消防人員的奉獻與付出，外勤大隊長的升任，比照警察分局長，由9職等提升到9至10職等，讓繁重勤務與職務序列相符合，可謂遲來的正義，也是對消防弟兄最實質的鼓勵，有助於提升工作士氣。

今天同時表揚2021年13位英勇的救災、救護消防人員，包含急救OHCA患者康復出院最多的林宥儒，成功救回5人；119救護線上指導成功最多、達41件的許玉儒；住警器安裝戶數最多、達522戶的鍾榮鴻，以及今年農曆春節期間，在三重區長壽西街發生民眾受困的住宅火警案件，成功救出3位民眾的陳振瑋、劉青峻及童彥銘，還有其他執行各項消防勤業務的有功人員。

侯友宜也期勉今年分發到新北市的103名消防生力軍，發揮主動、謙虛的態度，向前輩請益學習，盡快適應、融入各項勤務工作，為建構安全宜居的新北市努力。

新北市長侯友宜為消防局第一大隊新任大隊長羅凱文（右）授與配階。（記者賴筱桐攝）

今年分發到新北市的消防新進人員有103人，消防大隊長晉升授階典禮上舉行師徒制的拜師儀式。（記者賴筱桐攝）

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