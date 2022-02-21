球棒打死人過程曝光！桃園「正義魔人」判刑17年定讞

桃園男持球棒打死人過程曝光。（圖擷取自爆料公社影片畫面）

2022/02/21 12:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕現年32歲的男子黃騰羿5年多前開車行經桃園市桃園區同安街，遇前方楊姓男子因情緒失控、沿途砸車，警方為攔阻而將道路淨空管制，黃男目睹楊男失序又打警察，加上不滿時間遭耽擱，竟持金屬球棒重擊楊男頭部致死，黃男去年被判17年定讞，民事部分一審判決他須賠償楊男父母、妻小共1682萬餘元，網友將黃男當時打死人過程PO在臉書「爆料公社」，嘆「正義過頭，以暴制暴的下場」。

2016年7月9日下午4點多，死者楊男當時情緒失控、赤裸上身，持鐵棒沿同安街不斷砸車，警方獲報將道路淨空管制處理，後方車輛全都塞在路上，黃騰羿當時也被堵在車陣中，不滿行車動線受阻且認為警方未採取有效行為，持球棒下車朝楊男上半身、頭部、頸部連續攻擊，即使楊男倒地、員警出手制止仍不罷手，楊男在醫院急救一週後宣告不治；有目擊者證稱，黃男出手很重，曾聽到鋁棒打到頭「鏘鏘鏘」的聲音。

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從黃男車上行車紀錄影片來看，他目睹楊男失控行為時，在車內喊著「我去打他啦」、「太誇張了」，不顧車內乘客阻止「我們要在車上啦」、「上來啦」、「不關我們的事」。

黃男在法庭上辯稱「我沒有要殺人的意思」，看到楊男砸車還打警察，才會持球棒下車，當時楊男也有揮棒對峙，「我一時脾氣上來就打他」；而黃男辯護人則以「阻卻違法」、「正當防衛」辯護。

法官並不採信黃男說詞，認為警方已淨空現場、由公權力介入，黃男並無阻卻違法必要，也難認行為屬正當防衛，且黃男被制止時仍未罷手，顯見有殺人之不確定故意，另審酌黃男與楊男素昧平生，只因不滿行車路線受阻就出手，行為超出合理範圍，沒有任何可憫恕之處，也未與被害人家屬和解，審結依殺人罪判處他17年徒刑、褫奪公權8年，黃男、檢方上訴高等法院駁回，最高法院維持二審見解，去年4月駁回上訴定讞。

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