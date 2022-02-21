「保全界李宗瑞」誘少女下藥拍不雅照判11年半 同夥也判刑定讞

「保全界李宗瑞」羅育祥被判11年半確定，已入獄服刑，另2名共犯盧一帆、王鉦皓，分別被判1年、9月定讞。（資料照）

2022/02/21 11:33

〔記者溫于德／台北報導〕「保全界李宗瑞」羅育祥誘拐少女拘禁在新竹豪宅密室，再下藥控制少女拍下不雅照，被判11年6月定讞，已入獄服刑；另2名幫忙接送少女並隱匿羅行蹤的友人，高雄高分院依使犯人隱蔽罪分別判盧一帆1年徒刑、王鉦皓9月徒刑，全案只有盧上訴，遭最高法院駁回定讞。

判決指，前年4月間，羅育祥在臉書張貼應徵少女打工的貼文，一名14歲少女立刻與羅聯絡，羅並對少女謊稱到他位於新竹住處拍攝制服照片，將可轉為正職並領固定薪資。

請繼續往下閱讀...

少女信以為真，同年8月29日自高雄搭高鐵赴新竹，先由盧一帆開車接送到羅育祥住處，羅再將少女囚禁於4樓天花板上的密室，羅另給盧3000元報酬，要盧將少女的手機丟到新北市新店溪，使檢警無法透過手機定位掌握少女行蹤。

少女母親後來發現女兒失蹤，員警循線追出盧一帆，但盧明知羅育祥是員警偵辦略誘案件的犯人，卻謊稱只有開車載少女到一處堤防旁讓人下車，誤導員警，同樣知情的王鉦皓也騙員警未與羅聯絡。

盧一帆後來才主動向員警承認並未載少女離開羅育祥住處，但有依羅的指示丟棄少女手機，並告知員警可前往羅的住處尋找少女。同年9月1日，員警趕赴搜索，果然在密室內找到羅與少女。

高雄地院依使犯人隱蔽罪判盧一帆有期徒刑1年6月、王鉦皓1年2月。高雄高分院審酌盧主動向員警承認自己載少女前往羅育祥住處，也沒載少女離開，符合自首規定，酌減改判1年徒刑，王同樣獲減輕改判9月，全案只有盧上訴，遭最高法院駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法