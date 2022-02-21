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    首頁　>　社會

    帶折疊刀到南投地檢署 辯稱「防獼猴」 南投地院裁罰8千元

    到南投地檢署報到的蔡男，袋中防折疊刀被掃瞄到，他辯稱「切水果、防獼猴」，不為南投地院法官接受，依社維法裁罰8000元。（記者陳鳳麗攝）

    到南投地檢署報到的蔡男，袋中防折疊刀被掃瞄到，他辯稱「切水果、防獼猴」，不為南投地院法官接受，依社維法裁罰8000元。（記者陳鳳麗攝）

    2022/02/21 09:24

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕需定期到南投地檢署報到的蔡姓男子，進入南投地檢署大門口時，被X光機掃瞄到帶折疊刀，南投地院簡易庭依違反社會秩序維護法規定，裁罰8000元，蔡男不服提抗告，辯稱帶刀是為切水果、防獼猴攻擊，當天是忘了取出，南投地院法官認為，司法大樓非野外，況且蔡男不是首次報到，早已了解進入的嚴格規定，駁回抗告。

    這名需定期到南投地檢署報到的蔡姓男子，去年12月到南投地檢署報到，在進入司法大樓大門口，隨身包包被X光機掃瞄到有帶刀，經法警打開檢查，赫然發現是把折疊刀，折疊的長度13公分，打開總長24公分，刀刃長11公分，具有殺傷力，而交由南投警分局以違反社會秩序維護法規定，移送南投地院裁處，南投地院裁罰8000元。

    蔡男對南投地院簡易庭的裁處不服而提抗告，強調這是他到野外砍雜草、切水果、防衛獼猴攻擊之用，絕無用在其他用途，當天到南投地檢署是忘了把刀子取出，沒有攻擊等危險念頭。但是不被南投地院刑事庭法官接受，駁回抗告。

    南投地院合議庭法官認為，蔡男不是第一次到地檢署報到，熟諳進入的規定，況且該折疊刀刀刃長11公分，非常鋒利，蔡男帶刀辯稱「防獼猴、切水果」，但司法大樓非野外，原裁處並無不當，駁回抗告。

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