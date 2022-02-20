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    「吃藥昏沉」偷東西？ 法官看監視器「與常人無異」判拘役

    陳婦辯稱因服用抗憂鬱等藥物，導致案發時精神昏沈，否認犯行，但法官檢視店內監視器畫面，發現陳婦犯案時的樣態「與常人無異」，看不出有精神不佳情形，認定竊行明確依竊盜罪判拘役40天。（情境照）

    陳婦辯稱因服用抗憂鬱等藥物，導致案發時精神昏沈，否認犯行，但法官檢視店內監視器畫面，發現陳婦犯案時的樣態「與常人無異」，看不出有精神不佳情形，認定竊行明確依竊盜罪判拘役40天。（情境照）

    2022/02/20 23:23

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人去年到一間藥妝店行竊，店家發現損失後報案循線逮人，陳婦辯稱因服用抗憂鬱等藥物，導致案發時精神昏沈，否認犯行，但法官檢視店內監視器畫面，發現陳婦犯案時的樣態「與常人無異」，看不出有精神不佳情形，認定竊行明確依竊盜罪判拘役40天。

    判決指出，去年10月10日下午，53歲陳婦前往台中市西屯區一間藥妝店，涉嫌將1罐價值750元的皮膚藥膏藏在隨身側背包內，隨後僅結帳其他商品後，就騎機車離開，隔天陳婦食髓知味，再利用相同方式，行竊2罐總價1500元的藥膏，並將外包裝拆除後任意棄置，沒有結帳就步出店外，店家盤點時發現商品短少報案查辦。

    警方調閱店內監視器過濾，鎖定陳婦後循線查獲到案，但陳婦辯稱，因有服用憂鬱症藥，還有神經內外科的藥、安眠藥，晚上睡前服用後，早上睡醒後到下午都會想睡，整天都昏昏沉沉，精神狀態不清楚，因此對於過程都沒有印象，藉此開脫犯行。

    案經台中地院審理時，經檢視店內監視器，發現陳婦在行竊時，有拿取商品放入購物籃、結帳其他商品的動作，與一般常人購物無異，另陳婦更知道走到所竊商品貨架後方，再將商品放入隨身背包，及將所竊商品外包裝塑膠包膜撕下，顯然刻意避免遭人察覺。

    可見陳婦是在有意識的狀況下犯下此案，看不出有服用藥物，精神不佳狀況，認定她辯稱因服藥，而整天昏沉是卸責之詞，依竊盜罪判拘役40天，得易科4萬元，可上訴。

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