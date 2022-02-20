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    彰縣女鄉代被控脫光視訊撩人夫 女董座親上火線對戰

    伸港鄉女鄉民代表陳聿琦外型亮麗，政治路頗被看好。 （翻攝陳聿琦臉書）

    伸港鄉女鄉民代表陳聿琦外型亮麗，政治路頗被看好。 （翻攝陳聿琦臉書）

    2022/02/20 19:20

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，被建商陳姓女董座控告脫光光視訊撩夫求償500萬元，彰化地院判陳應賠女董座25萬元，陳聿琦今天親上火線受訪強調「會提出上訴」，並懷疑此事在現在曝光，與年底選舉有關；女董座則現身反擊指出，她只是要端正風氣伸張正義，與政治或選舉無關。

    陳姓女董座的丈夫則在今天受訪時表示，大家好聚好散，彼此現在也都沒有聯絡了。他有錯就要認錯，希望事情盡快早點結束，大家生活回歸正常，不要再牽扯不清。事情發生就發生了，希望雙方不要再有仇恨。

    陳聿琦遭某建設公司陳姓女董座指控，曾與她丈夫脫光衣服視訊，還擺出猥褻姿勢，試圖誘拐其夫，還曾到家中大聲斥責丈夫，指控他始亂終棄，導致鄰里皆知，她也精神受創，向女鄉代求償500萬元精神慰撫金。女鄉代辯稱，兩人只是網交，並無發生關係，還指控建商竊錄影片威脅交往，證據無效不應賠償。彰化地院一審認為女鄉代早得知被錄影像，卻沒提告對方，無效證據說詞並無根據，判處女鄉代應賠償女董座25萬元。

    陳聿琦今天接受媒體電話訪問時表示，那些照片是2016年被前男友側錄而散發出去的，那是在自己身為民代之前所發生的事，前男友另一伴看到照片才造成這些誤解，覺得破壞她家庭而被告。此事在這時候被拿出來炒作，由於自己正在爭取黨內議員提名，時間點太過巧合，懷疑與選舉有關，以後會在交友狀況更謹言慎行。

    該名陳姓女董座今天受訪則強調法院判決是「還給我一個公道」，不管陳女被判多少錢，是否民代或一般民眾，且雖然是單身，但都不應介入他人家庭，她是要端正風氣，站在正義的一方，讓陳女知道其行為是錯的，且她從要告到現在，根本不知道陳女是要選鄉長或縣議員，她只是個生意人，不想跟政治扯上關係或影響選情。

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