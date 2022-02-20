惡劣！中國製一般口罩當實名制醫療口罩賣 藥師起訴

新北地檢署。（資料照）

2022/02/20 14:15

〔記者王定傳／新北報導〕新北市新莊區某藥局的楊姓藥師與李姓實際出資人，被控於前年間因遲繳口罩款項被停止配送實名制口罩，2人卻進貨中國製一般口罩後，涉嫌假裝實名制醫療口罩販售，新北地檢署依詐欺取財罪嫌起訴楊男，至於李女，新北地院在去年間已被依詐欺取財罪，判她拘役40日。

檢方調查，楊男本身是藥師外，也是該藥局登記負責人，李女則是實際出資者，2人共同營運藥局，明知藥局因遲繳口罩款項，去年6月間被衛福部食品藥物管理署停止配送實名制口罩，卻故意隱瞞此訊息，進貨中國製一般口罩後，涉假裝實名制口罩販售。

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前年8月1日晚間8時許，江姓民眾帶著本人及孫女的健保卡至藥局購買實名制口罩，李女收取健保卡後佯裝插卡，導致江某受騙以每個5元價格，購入一般口罩20個。

後來因民眾反應在該藥局有領取實名制兒童口罩，新北市政府衛生局查核健保快譯通未有過卡記錄，通報稽查員於同年8月4日會同楊男稽查，查獲非實名制成人口罩12包、兒童口罩26包。

檢方偵辦時，楊男否認犯行，檢方調查，該藥局從前年4月21日起至5月28日停止配送日期多達19日；兒童口罩亦停止配送多次，案發時，該藥局不可能還有實名制醫療口罩庫存，且楊男在稽查時曾坦言因貪圖便宜，自行向其他廠商買口罩再假裝刷健保卡假實名制口罩販售給民眾。

另外，販售中國製一般口罩給藥局的商行負責人亦指證，他們送貨前有提供口罩樣本給楊、李拆開測試，2人都知他們販售的口罩非醫療口罩，加上楊男曾於前年7月間販售非實名制口罩給民眾而被判拘20日，以及李女亦因此是被判拘40日，檢方綜合相關證據後將楊男依詐欺取財罪嫌起訴。

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