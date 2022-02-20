臨時工2次佯裝缺錢借2千 善心人追討不成告詐欺判拘50天

臨時工2次在捷運站向人借錢，法官認定詐術行騙判拘役50天，得易科罰金5萬元。（資料照）

2022/02/20 13:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名以臨時工為生的郭姓男子缺錢花用，佯裝忘帶錢包，兩度在捷運站向人借錢搭計程車，還留下聯絡方式取得被害人信任，徐姓、李姓被害人好心，各借1000元給郭男，事後聯絡索討借款未果，才知受騙，2人先後告他詐欺，高雄地院法官認定借錢非乞討，被告不還視同詐騙，判刑50天拘役，易科罰金需繳5萬元。

判決指出，被告郭男平日以排班臨時工為業，一天收入800元至1000元，已離婚並無子女，他被控於去年7月間在捷運三多商圈2號出口，向民眾徐男稱需趕搭計程車上班，因身上沒帶錢，只好向路人借錢搭車，並願留下聯絡方式，徐男不疑有他便掏出1000元借郭。

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幾天後郭男又如法泡製，同樣選在捷運三多商圈站2號出口，留下聯絡電話，佯稱沒錢搭乘計程車上班，向李姓路人借1000元，使對方陷於錯誤交付千元，幾經催討被拒，前後兩次詐得2000元花用。

郭男坦承不諱，稱沒錢償還也未和2人和解，法官審酌被告正值壯年，不思循正常途徑賺取所需，竟圖謀取非法所得，肆意騙取不法利益，念其犯後坦承犯行，兩次犯行犯處拘役50天，得易科罰金5萬元。

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