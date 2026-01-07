小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

學習「九九乘法表」是不少人在幼稚園或小學的回憶。示意圖。（圖擷取自@ku_togetsu 社群平台「X」）

學習「九九乘法表」是不少人在幼稚園或小學的回憶，海委會主委管碧玲也在昨（6）日分享，今年就讀小學2年級的外孫女在寫作業時，偶然發現九九乘法表的「某個規律」，不僅當場考倒老公許陽明，還問倒3位就讀國內外名校博士的教授級親友，眾人全部坦言從未聽過這個規律，貼文隨即引發網走熱議。

管碧玲透露，外孫女的爸爸是林子揚，他正在忙民進黨台北市大同中山區的市議員初選，夫妻倆四處奔波，身為阿嬤的她更是忙碌，所以照顧家中孩子的重責大任，交給「英英美代子」（台語諧音，閒閒沒事做）的阿公許陽明身上，主要負責在假日時陪小孩看卡通、畫畫，以及非常重要的「寫功課」，沒想到竟因此發生一段家庭趣事。

根據管碧玲描述，就讀小2的外孫女正在學九九乘法表，近期她突然很高興向阿公許陽明表示，自己發現一個有趣的事情，接著逐一念出「9的乘法」，從9×1=09、9×2=18，一路唸到9×10=90，「它們的答案左邊是從0到9；答案的右邊是從9到0，照順序排，而且答案的左右邊加起來全部都是9，很好玩！」

許陽明聽完後當場嚇了一跳，心想自己好歹也是從百年名校的高中畢業，在校期間還得過數學競試第3名，卻從未聽過外孫女發生現的這種「妙事」。深怕是自己孤陋寡聞，許陽明火速用Line訊問家中從小都是資優生、現今是國內外名校博士的3名大學教授親友，結果3人一致回應他「沒聽過」、「也沒發現過」。

管碧玲笑說，外孫女確實有些觀察力，只要遇到阿公不會的，就會虧上一句「你不是百科全書嗎？」，以至於許陽明總是「嚴陣以待」且「不敢亂掰」，因此他最後只能老實告訴外孫女：「阿公也沒發現過，謝謝妳告訴阿公這麼有趣的事情，我們來想想看是不是有什麼道理在。」

管碧玲還在文末打趣，可能因為一家人都是文法科出身，所以她們對數學比較「孤陋寡聞」，同時也提出疑惑與求助，「不知數學奧妙美麗的世界？還是什麼隔行如隔山的數學定律或定理？有人幫忙解惑一下嗎？要怎麼解說才好？」

該文一出，令不少網友笑說，「人本的數學想想就是這樣玩數學」、「還好有阿公阿嬤在，讓爸爸躲過了女兒的挑戰」、「小孩的觀察力與洞悉能力往往比成年人高很多！」。還有熱心網友給出解題建議議，「學因數倍數的時候就會講到這個規律」、「十位數一直+1，個位數一直-1，所以十位數加個位數的結果都會一樣」、「因為9=10-1，每多一個9就是在十位數加1，個位數減1，自然形成其所觀察到的規律」。

