乘客未繫安全帶 駕駛遭攔嗆警影片PO網取暖失敗

女警與坐在車內的駕駛爭論情景。（民眾提供）

2022/02/19 11:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄43歲陳姓駕駛昨天（18日）開車行經三民區大昌二路與建工路口，因車內有人未繫安全帶遭執勤員警騎車尾隨攔查，駕駛停車後頻嗆警「開單讓你開」、「撞到算誰的」，女警遭激怒回話「撞到算我的、現在是撞到了嗎」，陳男與女警爭論的影片被上傳爆料公社，但網友幾乎一面倒認為討拍失敗。

有網友自稱非當事人，只是分享影片，但貼文卻寫著「警員說撞到算牠的，這樣好嗎？姐姐好兇喔」，影片中駕駛疑認為警方應向他鳴笛就好，沒繫安全帶、有不對要開讓警方開，女警則回問對方有按喇叭沒聽到嗎？陳姓駕駛則重覆逼問車若撞到要算誰？雙方因此爭論不休。

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因為貼文中用「牠」形容女警，反遭其他網友留言「用牠這個字眼，先不說對錯，不尊重人說再多也沒用」、「就違規還在那邊拗什麼啦」、「違規被攔..見笑轉生氣」、「該開單開單，該繳錢繳錢，各自浪費時間。」也有人回應，「有種潑婦罵街的感覺，警察啊！單開一開就完事了，吵成這樣」。

三民二分局指出，鼎山所巡邏員警見陳男車窗未關且未繫安全帶，一路緩慢尾隨，並依規定使用喇叭示意違規人靠路邊停車接受稽查取締，過程中均符合相關規定。對於陳男質疑警方攔停方式恐發生危險，以及員警因民眾態度不佳影響執勤情緒部分，警方亦將持續加強教育。

警方說明，陳姓駕駛因違規事實明確，依道路交通管理處罰條例第31條第1項規定行車未依規定繫安全帶予以製單告發，可處1500元罰鍰，並責令行為人即時改善。

駕駛因乘客未繫安全帶遭警攔查，與女警發生爭吵。（翻攝自爆料公社二社）

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