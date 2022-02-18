法官周靜妮被爆曠職、怠職僅扣薪 苗栗地院發3點聲明

苗栗地院發布新聞稿3點聲明，強調已經自律委員會決議移送法官評鑑委員會處理，並非沒有對周靜妮（見圓圖）究責。（取自YouTube、記者彭健禮攝；本報合成）

2022/02/18 18:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方法院少年及家事庭法官周靜妮，曾因審理案件時叫一名少年自摑耳光及下跪引發爭議，又被爆料近2年來有305件案件未處理，今年開春後沒上班。有媒體報導，苗栗地院對於周靜妮近2年來曠職、怠職行為，僅以扣薪處理；對此，苗栗地院下午發布新聞稿3點聲明，強調已經自律委員會決議移送法官評鑑委員會處理，並非沒有對周靜妮究責。

苗栗地院聲明如下：

1.周靜妮法官自2020年起經常曠職，本院已於2021年3月24日召開自律委員會，併同其他事件（如命少年掌嘴事件等），決議將周法官移送法官評鑑委員會（該會已於2022年1月14日作成決議）。

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2.周法官於2021年曠職部分，本院亦已於2022年1月12日召開自律委員會，決議將周法官移送法官評鑑委員會。

3.本院對周法官因曠職而扣其薪資，是基於人事行政之規定（所有公務員曠職均須扣薪），所以本院對周法官的曠職處理，不是僅有作扣薪處理。對於周法官的曠職及怠於執行職務的行為，本院已經自律委員會決議移送法官評鑑委員會處理，並非沒有對周法官究責。

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