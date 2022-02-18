大逆轉！遠雄創辦人趙藤雄祖墳占保安林地 一審無罪、二審改判1年

趙藤雄位於苗栗縣的家族墓園「天水園」。（資料照）

2022/02/18 17:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄被苗栗地檢署指控，占用苗栗縣後龍鎮水尾子段保安林地，闢建「天水園」家族墳墓，再將其母等親人葬於此處，依觸犯「森林法」起訴，苗栗地院一審判他無罪，檢方上訴後，台中高分院卻認為，趙藤雄對「天水園」無不盡心盡力，凡事親力親為，距離「天水園」不遠處的路邊，設置有「保安林」字樣大標柱，趙藤雄辯稱不知是保安林用地此說不足採信，改判徒刑1年，緩刑4年，應支付公庫2000萬元，可上訴。

二審判決書指出，趙藤雄明知苗栗縣後龍鎮水尾子段的一處土地，是內政部營建署新生地開發局管轄的國有保安林地，卻在此保安林地濫墾面積達0.409公頃，闢建祖墳「天水園」，2004年5月被檢舉，趙藤雄求助於時任立法委員的徐耀昌（現任苗栗縣縣長），同年月26日召開協調會，透過苗栗縣後龍鎮公所，向新生地開發局爭取代管上開保安林地，再由趙藤雄擔任負責人的遠雄文教基金會，用認養植栽手法，掩飾非法興建「天水園」，並陸續於2009年秋季、2016年夏季期間，分別為其趙姓家族成員、母親葬於此地。

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苗栗地檢署起訴後，苗栗地院一審卻以「難認被告（趙藤雄）主觀上知悉本案土地為保安林」，一審認為，趙辯稱當時不知情，一審法官認為他擔任遠雄文教基金會董事長，位居頂端，未必知悉全部函文詳細內容，另外，相關人工界樁於設置數年後便易於遺失，他發現而知悉土地是保安林，尚非無疑，據此於去年5月判決無罪。

台中高分院二審見解不同一審，二審合議庭審判長紀文勝、陪席法官紀佳良、受命法官賴妙雲認為，趙藤雄雖坦承占用保安林地之事，卻否認犯罪，辯稱不知是保安林地，不過，此土地登記謄本，已詳細記載其地目、使用分區、使用地類別等細項，趙藤雄不可能不知是「國土保安用地」。

二審認為，趙藤雄興建「天水園」，動用遠雄建設事業股份有限公司的人力物力，甚至求助於立法委員召開協調會，趙藤雄亦親自率領公司的高階主管，包括副總經理、經理一起出席，足見趙藤雄對於本案興建「天水園」設置趙家族人墳墓，無不盡心盡力，凡事親力親為。

另外，距離「天水園」不遠處的路邊亦設置有「保安林」字樣之大標柱，清楚顯而易見，趙藤雄辯稱不知上開土地為保安林用地，不足採信，違反森林法的非法占用保安林罪，且他透過豐厚的人脈、政商關係，企圖掩飾其非法占用設置墳墓犯行，尤其嚴重的是，在新生地開發局發函命限期拆遷，卻仍然在該土地上設置母親的墳墓，公然挑戰公權力，始終未能坦承犯行。

不過，法官考量他於審理時，已拆除墳墓，將土地回復原狀，並繳交使用期間的不法利益，據此判刑1年，另依死者為大、入土為安的風土民情，他再犯機率低，目前已高齡77歲，身體不佳，須人照料等情，宣告緩刑4年，應向公庫支付2千萬元，可再上訴。

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