專竊電動自行車 偷車2人組：以為沒車牌難抓

監視器拍下楊、謝2人犯案身影。（記者徐聖倫翻攝）

2022/02/18 12:40

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊區新北產業園區內發生多起電動自行車遭竊，38歲楊姓男子與49歲謝姓男子，帶著各式工具在園區內大肆偷竊電動自行車，有多名外籍移工受害，警方積極調閱監視器，最終鎖定楊、謝2人，12日警方伺機埋伏，逮到正要牽贓車的2人。

據了解，外籍移工為了代步方便，多會購置電動自行車，且移工們的自行車都改裝得非常漂亮，外型亮眼，但電動自行車沒有車牌，難免讓人誤以為偷了查不到，才讓宵小心生歹念做起無本生意。

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警方在本月初就接獲多名被害人報案，其中有絕大部分是外籍移工，短短幾天內就有7部電動自行車失竊，於是警方立即著手偵辦，積極調閱監視器，鎖定楊、謝「盜車2人組」，並策畫進一步埋伏。

警方發現，這對盜車2人組使用萬能鑰匙、扳手等各式工具，破壞電動自行車電門順利發動後便騎著贓車揚長而去，並會將贓車停在園區附近特定地點，多半停在五工路、中港路等路段，並蓋上帆布掩人耳目，再擇期將贓車轉手賣出。

警方12日晚間9時許伺機埋伏，順利堵到要來牽贓車的楊、謝2人，當場將其逮捕歸案，尋回的電動自行車則有5部，另2部已轉手賣出。

楊、謝2人無業，肖想靠偷車賺錢，2人向警供稱，他們以為電動自行車沒有車牌，查緝上應該不容易，怎料還是逃不過法網。警方也呼籲，車主最好將電動自行車的車輪鎖上機車大鎖，增加行竊的難度，避免成為竊賊的目標。訊後，警方依竊盜罪嫌，將楊、謝2人移送法辦。

楊男犯案身影被監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

警方順利堵到來牽贓車的楊男。（記者徐聖倫翻攝）

警方在楊、謝2人身上搜出萬能鑰匙等各式作案工具。（記者徐聖倫翻攝）

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