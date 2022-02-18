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    「露下體占卜」 惡狼誘3少女拍裸照、性愛片恐嚇

    惡狼誘拍3少女裸照被判刑9年。（情境照）

    惡狼誘拍3少女裸照被判刑9年。（情境照）

    2022/02/18 11:55

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在親戚家羊肉店打工的吳姓男子，以應徵打工誘騙少女拍裸照，少女驚覺被騙，還被吳恐嚇拍自慰影片，否則要散布她的裸照，少女向學校老師求援，警方逮人時，又查出吳男以類似手法誘騙另2名少女拍裸照，高雄地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判9年徒刑。

    判決指出，少女小蘭（化名）上網找打工機會，吳男得知後與她連絡，他以應徵模特兒須進行線上面試為由，誘使小蘭先拍下僅著內衣褲的照片後，又勸她脫掉衣物拍下裸照；小蘭聽從指示褪去衣物後，被吳男側拍錄影，事後她因一直沒有拿到工作機會，於是就把吳男封鎖。

    吳不滿被小蘭封鎖，再用其他IG帳號加小蘭好友，並傳訊要求小蘭解封，並須拍攝自慰、全裸影片供他觀賞，否則就要散布她的裸照；小蘭嚇到不知所措，只好聽從指示再拍下性愛影片傳給吳男，並重新加吳男當好友。

    小蘭為了這件事終日心神不寧，被老師發現後，小蘭才向老師透露此事，並在老師的協助下報警；警方循線逮捕吳男時，又查出吳男以類似手法誘騙另2名少女拍裸照，其中一名受害少女竟是被吳男以「露下體占卜」的方式，被騙拍下裸照。

    高雄地院審理時，吳坦承犯行，但說自己在國中時期遭同學排擠、霸凌，升學至五專後人際關係不佳，成長經歷造成他人格扭曲，希望能獲減刑，法官將他送長庚醫院鑑定後，報告指出吳男有長期憂鬱、焦慮情緒，不被他人認同或賞識，但也渴望有更多朋友。

    不過報告中也指出，吳犯案時意識清楚未受幻覺、妄想干擾，也沒有被酒精或其他藥物影響，也明白自己的行為是犯法的，只是不清楚有多嚴重，因此法官綜合各項事證，認定他沒有不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，不符減刑要件，依法判他徒刑9年，可上訴。

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