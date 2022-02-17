不服NCC收回寶島網、音樂網 中廣敗訴確定

中國廣播公司不滿國家通訊傳播委員會（NCC）收回「寶島網」與「音樂網」2頻道，又不得請求補償，提起行政訴訟，最高行政法院今判中廣敗訴確定。（資料照，記者陳逸寬攝）

2022/02/17 19:56

〔記者楊國文／台北報導〕中國廣播公司不滿國家通訊傳播委員會（NCC）收回「寶島網」與「音樂網」2頻道，又不得請求補償，提起行政訴訟，台北高等行政法院更一審前年判中廣敗訴，中廣不服擔起上訴，最高行政法院今下午6時判中廣敗訴確定。

最高行政法院今判決指出，NCC依據通訊傳播基法第5條、原住民基本法第12條等規定，為促進通訊傳播多元文化均衡發展，及保障客家族群、原住民傳播及媒體近用權的意旨，及落實公平合理分配稀有的有限性公共資源，將頻道分配給原住民文化基金會（原文會）、客委會使用，具有重大公益性及必要性，而原文會、客委會也據以建置完成客廣播電台、原住民族廣播電台後，開台播音及製播節目。若任意收回頻率，將對公益造成重大危害。

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此外，廣播事業的經營應經過主機關核可，並發給廣播執照，換照申請亦然，NCC是主管機關，有裁量權是否許可申請，也有裁量權在使用頻率部份附加條款。

判決認為，電波頻率是國家所有，此案的頻率然是因「遏制匪播」政策而核給中廣，則當政策終止後，原核配頻率的目的已不存在，NCC即有收回頻道的權力，中廣也有繳回的義，NCC的原處分適當，因此判中廣敗訴確定。

此案源於，中廣於2015年12月30日向NCC申請換發無線廣播執照，NCC於2016年6月先許可中廣換照，但保留廢止權的附加條款。後來，NCC基於電波頻率的分配、力求促進通訊傳播多元文化均衡發展等精神，廢止中廣之前因配合政府執行「遏制匪播」政策獲得分配的音樂網及寶島網使用的頻率應繳回，並配合停止播送，也不得請求補償，並將頻率配給原民會及客委會使用，原民會及客委會據此建置完成客家台與原民台後，開台播音及製播節目。

中廣不滿，提起行政訴訟，台北高等行政法院判決後，中廣和兩造各自就判決不利的部份提起上訴，經最高行政法院廢棄回更審。

北高行更一審判決指出，NCC作成原處分後，已於2016年12月5日發函廢止中廣使用頻率，並將頻率配給原民會及客委會使用，原民會及客委會據此建置完成客家台與原民台後，開台播音及製播節目。

原民會及客委會獲配頻率後，若無消極事由，中廣並無任意收回2頻率權限，否則可能對公益造成重大危害，原處分因NCC執行附款，已無回復原狀的可能，故提起課予義務訴訟，無法達成中廣獲得無附款許可換照處分的目的，欠缺權利保護必要。

此外，中廣應提起確認原處分違法訴訟，而NCC作成原處分時，並未基於顯然錯誤的基礎事實，原處分附加條款同時未違反實質平等原則，且「遏制匪播」政策終止後，原分配目的不存在，NCC可收回頻率，並未侵害中廣信賴利益，判中廣敗訴。中廣不服，上訴最高行政法院。

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