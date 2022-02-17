為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不服NCC收回寶島網、音樂網 中廣敗訴確定

    中國廣播公司不滿國家通訊傳播委員會（NCC）收回「寶島網」與「音樂網」2頻道，又不得請求補償，提起行政訴訟，最高行政法院今判中廣敗訴確定。（資料照，記者陳逸寬攝）

    中國廣播公司不滿國家通訊傳播委員會（NCC）收回「寶島網」與「音樂網」2頻道，又不得請求補償，提起行政訴訟，最高行政法院今判中廣敗訴確定。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2022/02/17 19:56

    〔記者楊國文／台北報導〕中國廣播公司不滿國家通訊傳播委員會（NCC）收回「寶島網」與「音樂網」2頻道，又不得請求補償，提起行政訴訟，台北高等行政法院更一審前年判中廣敗訴，中廣不服擔起上訴，最高行政法院今下午6時判中廣敗訴確定。

    最高行政法院今判決指出，NCC依據通訊傳播基法第5條、原住民基本法第12條等規定，為促進通訊傳播多元文化均衡發展，及保障客家族群、原住民傳播及媒體近用權的意旨，及落實公平合理分配稀有的有限性公共資源，將頻道分配給原住民文化基金會（原文會）、客委會使用，具有重大公益性及必要性，而原文會、客委會也據以建置完成客廣播電台、原住民族廣播電台後，開台播音及製播節目。若任意收回頻率，將對公益造成重大危害。

    此外，廣播事業的經營應經過主機關核可，並發給廣播執照，換照申請亦然，NCC是主管機關，有裁量權是否許可申請，也有裁量權在使用頻率部份附加條款。

    判決認為，電波頻率是國家所有，此案的頻率然是因「遏制匪播」政策而核給中廣，則當政策終止後，原核配頻率的目的已不存在，NCC即有收回頻道的權力，中廣也有繳回的義，NCC的原處分適當，因此判中廣敗訴確定。

    此案源於，中廣於2015年12月30日向NCC申請換發無線廣播執照，NCC於2016年6月先許可中廣換照，但保留廢止權的附加條款。後來，NCC基於電波頻率的分配、力求促進通訊傳播多元文化均衡發展等精神，廢止中廣之前因配合政府執行「遏制匪播」政策獲得分配的音樂網及寶島網使用的頻率應繳回，並配合停止播送，也不得請求補償，並將頻率配給原民會及客委會使用，原民會及客委會據此建置完成客家台與原民台後，開台播音及製播節目。

    中廣不滿，提起行政訴訟，台北高等行政法院判決後，中廣和兩造各自就判決不利的部份提起上訴，經最高行政法院廢棄回更審。

    北高行更一審判決指出，NCC作成原處分後，已於2016年12月5日發函廢止中廣使用頻率，並將頻率配給原民會及客委會使用，原民會及客委會據此建置完成客家台與原民台後，開台播音及製播節目。

    原民會及客委會獲配頻率後，若無消極事由，中廣並無任意收回2頻率權限，否則可能對公益造成重大危害，原處分因NCC執行附款，已無回復原狀的可能，故提起課予義務訴訟，無法達成中廣獲得無附款許可換照處分的目的，欠缺權利保護必要。

    此外，中廣應提起確認原處分違法訴訟，而NCC作成原處分時，並未基於顯然錯誤的基礎事實，原處分附加條款同時未違反實質平等原則，且「遏制匪播」政策終止後，原分配目的不存在，NCC可收回頻率，並未侵害中廣信賴利益，判中廣敗訴。中廣不服，上訴最高行政法院。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    申請動用80萬元律師費被黨產會否決 中廣提告3案均敗
    2022/01/19 11:08

    申請動用80萬元律師費被黨產會否決 中廣提告3案均敗
    中廣評鑑審查合格 NCC：3個月內須提節目廣告區隔改善計畫
    2021/06/09 16:49

    中廣評鑑審查合格 NCC：3個月內須提節目廣告區隔改善計畫

    與疫情共處「三條件」伴您度難關
    中廣10億出售算賤賣？業界從電台標金推估：至少應逾35億
    2021/02/24 17:55

    中廣10億出售算賤賣？業界從電台標金推估：至少應逾35億
    中廣兩網被收回可求償？ 最高行政法院發回更審
    2019/06/18 21:12

    中廣兩網被收回可求償？ 最高行政法院發回更審

    甘蔗田變科技城！嘉義轉型智慧大城
    中廣繳回2頻道可求償？ NCC：趙少康曾承諾無條件
    2018/05/22 18:45

    中廣繳回2頻道可求償？ NCC：趙少康曾承諾無條件
    NCC收回中廣兩頻道 法院認「裁量權濫用」撤銷原處分
    2018/05/22 15:10

    NCC收回中廣兩頻道 法院認「裁量權濫用」撤銷原處分
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播