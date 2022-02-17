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    過彎翻車四輪朝天…網友神回：想躺下來讓腳休息

    圖中黑色黑色Toyota Corolla Altis撞上分隔島後四輪朝天，駕駛座玻璃也全都碎裂。（記者李容萍翻攝）

    圖中黑色黑色Toyota Corolla Altis撞上分隔島後四輪朝天，駕駛座玻璃也全都碎裂。（記者李容萍翻攝）

    2022/02/17 14:08

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名42歲藍姓男子，今（17日）上午8點許自行開車準備上班，途中行經中壢區延平路右轉環北路時，疑似車速太快失控撞上安全島，也因撞擊力道猛烈，整輛車當場四輪朝天翻車，所幸藍男僅有手腳輕傷。警方表示，藍男酒測值為0，詳細事故原因正待釐清中。

    有網友在臉書社團「我是中壢人」中PO出事故現場照片，畫面只見一輛黑色Toyota Corolla Altis四輪朝天，駕駛座玻璃也全都碎裂，看起來撞擊力道猛烈；網友也紛紛留言，有網友說「分隔島壞壞不安分？」「撞給警車看？」「跑累了？腳酸了？想躺下來讓腳休息一下？」但也有網友直言「撞的那麼嚴重，是酒駕嗎？」「在滑手機？」「這個姿勢很經典」、「媽媽，為什麼同樣是開車，人家開的體驗比較多？」

    對此，中壢警分局調查表示，整起事故事發生在今日上午8點26分，藍姓男子駕駛轎車沿著延平路準備右轉環北路時，疑似車速太快，導致車輛失控撞上分隔島翻車，藍男第一時間已自行脫困，只有輕微擦手腳挫傷，警方到場實施酒測為0毫克，詳細事故原因，仍待進一步釐清。

    警方提醒，省道中華路、延平路路口車禍多，駕駛人行經路口時應遵守交通規則並減速慢行，以減少交通事故發生。

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