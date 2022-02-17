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    首頁　>　社會

    以金融貸款中心為幌子設下借貸陷阱坑人 南警逮6人

    台南市刑警大隊破獲綽號「陳主任」犯罪集團涉嫌經營地下錢莊，對外以金融貸款中心的公司名義作為掩護，查扣涉案證物。（南市刑大提供）

    台南市刑警大隊破獲綽號「陳主任」犯罪集團涉嫌經營地下錢莊，對外以金融貸款中心的公司名義作為掩護，查扣涉案證物。（南市刑大提供）

    2022/02/17 12:28

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市刑警大隊偵七隊破獲綽號「陳主任」犯罪集團涉嫌經營地下錢莊，對外以金融貸款中心的公司名義作為掩護，要求被害人借款時簽署多張借據及本票，並偽冒簽立保證人資料，再以假民事裁定手法，向被害人及其家屬索取高額利息，如還不出錢時再派人騷擾。集團6名嫌犯落網，其中主嫌李姓男子和姚姓共犯昨晚（16日）被台南地院裁定羈押禁見。

    南市刑大成立專案小組，報請南檢檢察官陳鋕銘指揮偵辦，經長達3個月布線蒐證，掌握多名被害人落入貸款陷阱之不法事證資料，追查發現李嫌自稱「陳主任」，在南市以金融貸款中心的公司作為集團據點，涉嫌放貸給被害人。

    被害人借款時，要簽署多張數倍以上借貸金額的借據及本票，甚至偽簽親人保證書，借貸月息3分以上，如果還不出錢，連親人都被騷擾。集團有的將被害人債務轉給其他集團討債。也有被害人借貸上百萬，要拿錢時卻冒出債權人將錢拿走，結果變成前債未清、又欠新債。

    刑大専案小組在2月14、15日動用36名警力，分成7組針對7處所同步執行搜索、拘提，將李姓主嫌等6人逮捕到案，查扣木棒、開山刀、手槍2把（待鑑驗）、電腦、手機、借貸資料、本票、教戰守冊及現金68萬元等贓證物，依重利、組織犯罪、詐欺等罪嫌移送南檢偵辦。

    南市刑大查出該集團以多層剝削手法詐欺、恐嚇之被害人有12人，累計獲取不法金額達5百餘萬元，李姓主嫌和姚姓共犯被地院裁定羈押禁見。全案擴大偵辦中。

    南市刑大逮捕「陳主任」李姓主嫌（前中）等6人到案移送法辦。（南市刑大提供）

    南市刑大逮捕「陳主任」李姓主嫌（前中）等6人到案移送法辦。（南市刑大提供）

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