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    首頁　>　社會

    車禍肇逃判刑8月定讞 貨車駕駛聲請釋憲成功改判緩刑

    吳姓貨車司機6年前撞傷機車騎士逃逸，判刑8月定讞，他聲請釋憲，2019年大法官作成釋字777號部分違憲解釋，檢察總長幫他提非常上訴，高等法院今改判改判6月，緩刑2年。可上訴。（資料照）

    吳姓貨車司機6年前撞傷機車騎士逃逸，判刑8月定讞，他聲請釋憲，2019年大法官作成釋字777號部分違憲解釋，檢察總長幫他提非常上訴，高等法院今改判改判6月，緩刑2年。可上訴。（資料照）

    2022/02/17 12:16

    〔記者楊國文／台北報導〕吳姓貨車司機6年前駕車行經新北市一處道路撞傷機車騎士，竟未下車查看即肇事逃逸，吳被依刑法肇事致人傷害逃逸罪判刑8月定讞，他不服，聲請釋憲，2019年大法官作成釋字777號部分違憲解釋，檢察總長幫他提非常上訴，高等法院更一審審理認為吳男案發隔天即與被害人和解、上訴後亦坦承犯行，具悔意，今改判改判6月，緩刑2年。可上訴。

    判決指出，吳男在2016年4月17日上午10時，駕駛小貨車沿新北市泰山區中港西路往明志路、新生路方向行駛，行經明志路二段時，因疏未注意保持安全間隔，即貿然超越前方由胡所騎乘之機車並駛入原行路線，兩車因而發生碰撞，致胡人車倒地受傷，吳未下車處理，或做任何救護及處置，即駕車離開現場而逃逸，被判刑8月徒刑定讞。

    吳男和另2人針對肇逃案聲請釋憲，大法官在2019年5月31日作出釋字第777號解釋，解釋文認為，1999年與2013年的刑法「肇事」語意不清，一般人不容易理解或預見，且刑度為1年以上7年以上徒刑，「樓地板」過低，宣告條文部分違憲。

    檢察總長替吳男聲請非常上訴，最高法院將全案發回更審，高院更一審考量吳男案發後與被害人達成和解，坦承犯行、深表悔意，應無再犯之虞，加上被害人傷勢輕微，改判判處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年。

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