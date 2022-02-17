涉詐領889萬助理費 國民黨前基隆市議員韓良圻被起訴

基隆地檢署依涉犯貪污治罪條例起訴韓良圻。（資料照）

2022/02/17 12:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕〕國民黨籍前基隆市議員韓良圻涉利用2名人頭詐領889萬餘元議員助理費等案，基隆地檢署今天偵結，將韓依涉犯貪污治罪條例第5條利用職務上機會詐領財物罪嫌起訴；韓良圻也成為基隆市首位因涉詐領助理費遭起訴的卸任議員。

與現任議員兒子韓世昱被控索賄 2人均不起訴

此外，他與兒子、現任市議員韓世昱，被檢舉向基隆市某建商索賄88萬元部分，檢方認定，2人未構成貪污治罪條例第4條藉勢藉端索賄罪，因此處分2人不起訴。

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韓良圻擔任基隆市議會第14屆至第18屆信義區議員，連任5屆長達20年，3年前改推兒子韓世昱接棒，韓世昱也當選。

起訴書指出，韓良圻擔任議員期間，並未實際聘任助理，而是找來簡姓人頭與楊姓乾兒子，詐領議員助理費，累計長年詐領月薪、春節慰勞金達889萬7109元。

韓良圻另遭檢舉趁某建商興建豪宅時，藉施工期間造成鄰宅龜裂衍生爭議，向建商索賄80萬元，另指示兒子韓世昱向建商索討8萬元印春聯，檢方調查後認定，2人未構成貪污治罪條例第4條藉勢藉端索賄罪，因此處分2人不起訴。

不過，韓世昱向建商索討8萬元印春聯部分，檢方查出，韓良圻指示大兒子、韓東叡作假帳、假發票，將韓良圻與韓東叡依涉犯刑法使公務員登載不實罪嫌起訴。

檢方趕在韓良圻羈押屆滿4個月前，將全案偵結起訴，下午就會將全案移審基隆地院，地院接押庭預計下午召開，將決定韓良圻是否續押。

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