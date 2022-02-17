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    路面突起6公分害女學生摔癱 桃市養工處確定國賠2536萬

    一審桃園地院判桃園市府養工處應賠償2487萬餘元，二審高院微幅加碼改判應賠2536萬餘元；最高法院昨駁回上訴，全案確定。示意圖。（資料照）

    一審桃園地院判桃園市府養工處應賠償2487萬餘元，二審高院微幅加碼改判應賠2536萬餘元；最高法院昨駁回上訴，全案確定。示意圖。（資料照）

    2022/02/17 11:28

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市21歲羅姓護校女學生，4年前騎機車經過龍潭區楊銅路，撞擊路面邊線內側一個長1.4公尺、高6公分的突起，摔車導致腦部重創，以致失語症、認知障礙，勞動力減損100％，終身無法工作和自理生活，須人24小時照護，父母代她訴請國賠2987多萬；一審桃園地院判桃園市府養工處應賠償2487萬餘元，二審高院微幅加碼改判應賠2536萬餘元；最高法院昨駁回上訴，全案確定。

    羅女與父母指控，2018年11月21日下午4點多，羅女騎車沿楊銅路往楊梅方向，路面卻出現一塊6公分高的突起，現場沒有任何防護措施、警告標示，羅女因路面高低落差而摔車重傷，造成顱內出血、水腦症，經治療後仍因腦部重創，患失語症、認知與吞嚥障礙，終身無工作能力、自理生活能力，已被法院宣告為受監護人，認為養工處的養護過失造成如此不幸，羅女求償2587萬餘元，父母各求償200萬元精神慰撫金。

    桃園市養工處答辯，羅女當時超速，路面也有畫雙黃線禁止超車，羅女未保持適當距離試圖超車，重心不穩才會發生事故，她之後的幾輛機車都安全通過，可見路面高低落差與羅女摔車沒有因果關係，應自負9成過失責任。

    一審桃園地院調查，案發地路面高低落差達6公分，確實不平整，且是左向彎道，現場也未擺設警語、標示或防護設施，用路人確實有可能因此摔車，事後養工處已將路面鋪平，可證案發前的道路管理維護確實有疏失；監視器影片顯示羅女超速或超車，也未碰撞其他車輛，先按煞車再左傾，摔車處也位於車道內，不採信養工處辯詞，認定羅女沒有過失。

    一審桃院判養工處應賠羅女勞動力減損的損失、看護費、醫療費、慰撫金等，共2387萬餘元，賠償父、母各50萬元慰撫金，共應賠2487萬餘元。

    二審高院仍認定羅女無過失，應由養工處負起全部過失責任，經重新計算金額後，判桃園市養工處應賠償2536萬餘元。

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