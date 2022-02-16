為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    從嚴執行酒駕裁罰案 執行署收下7882萬

    執行署從嚴執行酒駕裁罰案件，轄下13個分署自去年11月中至今日為止，合計執行金額達7882萬多元。（資料照）

    執行署從嚴執行酒駕裁罰案件，轄下13個分署自去年11月中至今日為止，合計執行金額達7882萬多元。（資料照）

    2022/02/16 18:37

    〔記者溫于德／台北報導〕法務部行政執行署轄下13個分署針對酒駕裁罰案件，自去年11月15起至今日為止，合計執行金額達7882萬多元，總計查封義務人779筆土地、165間建物、71輛汽車、33台機車；執行署說，為遏止酒駕並保障人民生命、身體與財產安全，未來持續擴大並從嚴執行酒駕裁罰案件。

    執行署同時提供各分署成功執行案例，包括北市潘姓義務人因拒絕酒測、闖紅燈、超速等多項違規，收到多達40多張罰單，罰鍰也超過18萬元，加上他沒繳健保等費用，總計欠下100萬多元，經台北分署查封他名下土地才到分署先繳10萬元，並承諾會分期繳納。

    李姓義務人則因酒駕、無照駕駛等交通違規，並欠繳稅捐、健保費等，共積欠28萬餘元，經士林分署查封房產，他才在親友協助下於農曆春節前最後一個上班日繳清所有欠款；同樣酒駕並無照駕駛的張姓義務人，挨罰20萬多元卻未繳，經新北分署查封房產持分後，他擔心祖產遭拍賣，才在胞弟協助下先繳清部分罰鍰，餘款採分期方式繳納。

    至於2度酒駕的黃姓義務人，挨罰11萬元卻拒不繳納，待桃園分署扣押其銀行存款並到他經營的工程行發動執行，黃的女兒擔心財產若遭拍賣，將影響工程行營運，承諾會代為告知黃儘速處理。

    另南投縣李姓義務人、台南市陳姓義務人、高雄市張姓義務人、屏東縣黃姓義務人、花蓮縣楊姓義務人，均因酒駕等違規挨罰，卻都未主動繳納，直到各分署發動執行，才先繳部分罰鍰，並承諾按期還款。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    9萬元酒駕罰款不繳！ 900萬別墅慘遭查扣拍賣
    2019/04/24 22:41

    9萬元酒駕罰款不繳！ 900萬別墅慘遭查扣拍賣
    強力執行酒駕罰鍰 行政執行署：給民眾一條平安回家的路
    2019/04/19 23:36

    強力執行酒駕罰鍰 行政執行署：給民眾一條平安回家的路

    年後體重拉警報 名嘴靠它養出好身材
    酒駕欠繳2萬3000元罰鍰 名嘴謝寒冰遭查扣存款
    2019/04/19 20:15

    酒駕欠繳2萬3000元罰鍰 名嘴謝寒冰遭查扣存款
    他滯欠90萬酒駕罰鍰全國第1名 悲慘下場曝光…
    2019/04/17 20:14

    他滯欠90萬酒駕罰鍰全國第1名 悲慘下場曝光…

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播