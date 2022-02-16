從嚴執行酒駕裁罰案 執行署收下7882萬

執行署從嚴執行酒駕裁罰案件，轄下13個分署自去年11月中至今日為止，合計執行金額達7882萬多元。（資料照）

2022/02/16 18:37

〔記者溫于德／台北報導〕法務部行政執行署轄下13個分署針對酒駕裁罰案件，自去年11月15起至今日為止，合計執行金額達7882萬多元，總計查封義務人779筆土地、165間建物、71輛汽車、33台機車；執行署說，為遏止酒駕並保障人民生命、身體與財產安全，未來持續擴大並從嚴執行酒駕裁罰案件。

執行署同時提供各分署成功執行案例，包括北市潘姓義務人因拒絕酒測、闖紅燈、超速等多項違規，收到多達40多張罰單，罰鍰也超過18萬元，加上他沒繳健保等費用，總計欠下100萬多元，經台北分署查封他名下土地才到分署先繳10萬元，並承諾會分期繳納。

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李姓義務人則因酒駕、無照駕駛等交通違規，並欠繳稅捐、健保費等，共積欠28萬餘元，經士林分署查封房產，他才在親友協助下於農曆春節前最後一個上班日繳清所有欠款；同樣酒駕並無照駕駛的張姓義務人，挨罰20萬多元卻未繳，經新北分署查封房產持分後，他擔心祖產遭拍賣，才在胞弟協助下先繳清部分罰鍰，餘款採分期方式繳納。

至於2度酒駕的黃姓義務人，挨罰11萬元卻拒不繳納，待桃園分署扣押其銀行存款並到他經營的工程行發動執行，黃的女兒擔心財產若遭拍賣，將影響工程行營運，承諾會代為告知黃儘速處理。

另南投縣李姓義務人、台南市陳姓義務人、高雄市張姓義務人、屏東縣黃姓義務人、花蓮縣楊姓義務人，均因酒駕等違規挨罰，卻都未主動繳納，直到各分署發動執行，才先繳部分罰鍰，並承諾按期還款。

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