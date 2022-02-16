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    獨家》慣竊潛入資源回收場 捲走週轉金5千萬！

    警方動用多名員警清點贓款。（資料照）

    警方動用多名員警清點贓款。（資料照）

    2022/02/16 18:38

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣慣竊劉純光在2020年初，潛入竹北市鄧姓資源回收商的房間內行竊，沒想到房內竟有用來週轉的現金約5千萬元，劉男分次將鉅款搬光後，除買車與金飾給女友、小孩外，還寄放1600萬元在前妻陳女住處， 新竹地院依竊盜罪判劉男徒刑3年，合議庭認定知情的陳女助長犯罪，也依寄藏贓物罪將她判刑5月。

    判決書指出，劉純光在2020年1月6日晚間9點多，開著前妻陳女的小客車，潛入竹北市鄧男的無人居住建築物1樓房間，竊得鄧男經營舊貨買賣、資源回收事業供週轉所用，而存放在房間內的現金約5千萬元，分次搬運至車上後離去。

    得手幾天後，劉男將贓款中現金1600萬元藏放在先前向陳女借用的行李箱內，在竹北市博愛國小與竹北衛生所旁公園，拿給陳女欲暫時寄放，陳女明知裡面的1600萬元現金，乃劉男犯罪所得，竟仍放在住處4樓陽台。10天後劉男再將贓款中2600萬元寄放在不知情的前老板住處。

    法官審酌劉純光不思依循正當途徑獲取所需，反而於屢次行竊被判刑且執行完畢後，又再度進入他人建築物竊取財物，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，且其本次竊取現金高達5千萬元，雖然被警方查獲後及時扣得贓款4596萬元且發還被害人，然而被害人仍然損失多達4百多萬元，損失仍屬慘重。

    法官審酌陳女明知劉純光所交付的行李箱內有1600萬元現金，是劉男犯罪所得贓款，竟仍予以寄藏，顯見其法治觀念淡薄，所為增加無辜善良被害人取回損失財物的困難，而助長他人非法取財不法風氣，犯罪所生危害重大，辯護人雖請求給予緩刑宣告，但法官認定她實質上助長財產犯罪歪風，危害社會治安，衡量其犯罪情節後，認為不宜給予緩刑。

    劉純光以贓款買給子女金手鍊2條、電動自行車2台，且買1台豐田CHR轎車與金手鍊1條給吳姓女友，事後均經檢察官變價拍賣，最後合議庭依竊盜罪判劉純光有期徒刑3年，未扣案犯罪所得383萬元沒收，陳女則依寄藏贓物罪判刑5月，得易科罰金。

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