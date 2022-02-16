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    首頁　>　社會

    高中生嫖完妓見蟑螂地上爬 「感覺沒射」要求退款被痛毆

    桃園市17歲高中生買春嘿咻後看到蟑螂要求退款挨揍，法院依傷害罪將動手的黃姓淫媒與其潘姓友人判刑，近日再依妨害風化罪將黃男判處5月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    桃園市17歲高中生買春嘿咻後看到蟑螂要求退款挨揍，法院依傷害罪將動手的黃姓淫媒與其潘姓友人判刑，近日再依妨害風化罪將黃男判處5月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    2022/02/16 15:54

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市1名17歲男高中生透過通訊軟體由應召站媒介嫖妓，被安排與1名越南籍應召女上床，事畢之際因發現房間內有蟑螂亂竄，認為「感覺像是沒射精」要求退款，否則就要報警，結果被黃姓、潘姓淫媒痛毆。高中生不堪挨揍報案破獲應召站，黃、潘先被依傷害罪判處5月、3月徒刑，黃近日再被依妨害風化罪判處5月徒刑，可上訴。

    桃園地院判決指出，40歲黃男經營的應召站去年4月10日以暱稱「女神舒壓會館」LINE帳號，向高中生傳送「今日新妹剛報到呦」、「都是台越混血兒喔」等訊息，並附上女性清涼照，引誘高中生買春。

    血氣方剛的高中生春心大動，與應召站主持人黃男談妥40分鐘收費2000元性交易價碼，少年當晚上門買春，不料完事後認為現場環境髒亂、地上還有蟑螂在爬，自己因此無法盡興，感覺就像「沒射精」要求退款，更稱如果不退錢就要報警抓應召站。

    黃男聞言認為高中生想白嫖，心生不滿夥同潘姓友人將對方強押上車，高中生雖奮力反抗，卻被2人猛抓下體與四肢，幸好高中生劇烈反抗成功脫逃，躲進附近超商求救，報案破獲應召站。

    案經檢方起訴，桃園地院去年底依成年人故意對少年共同犯傷害罪，對黃男、潘男各處5月、3月徒刑。黃男另被控妨害風化罪，黃於檢方偵查、法院審理時均認罪，並有警方搜索查扣92個保險套、1瓶潤滑油以及相關對話等證據，近日被桃院依圖利容留性交罪將他判處有期徒刑5月。

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