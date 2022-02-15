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    史上最新法拍車！國內雙B缺貨 「2021年出廠賓士GLC43」342萬拍出

    行政執行署台中分署拍賣2021年份賓士車，最後以342萬5000元拍定賣出。（記者許國楨攝）

    行政執行署台中分署拍賣2021年份賓士車，最後以342萬5000元拍定賣出。（記者許國楨攝）

    2022/02/15 15:42

    〔記者許國楨／台中報導〕進口高檔車因缺晶片又塞港，國內雙B轎車嚴重缺貨，因此行政執行署台中分署今天拍賣扣案賓士車、BMW各一輛，其中這輛2021年份賓士AMG GLC43僅購入半年、里程2331公里，現場有59人領標，創下該分署設立20年以來最搶手拍賣品，一路競標最後以342萬5000元拍定賣出。

    法務部行政執行署台中分署受囑託今天上午進行偵查中案件拍賣，其中最受矚目的是2輛進口車，同為王姓詐騙集團首腦所有，其中一輛是BENZ AMG GLC43賓士，該車登記在其妻名下，購買不到半年即因詐騙案遭查獲而被查扣在刑事局中部打擊犯罪中心，里程只有短短2331公里，幾乎是一輛新車，另輛則是2015年份的BMW轎式428I GRAN COUPE，里程為11萬8836公里。

    台中分署表示，民眾只要繳交30萬元保證金，即可參加2車現場公開喊價，今天共有59人鎖定兩車領標，創下該分署自2001年設立以來，最多人領標的拍賣品，該輛賓士車估算至今年1月6日止，並無動產擔保債權及欠繳牌照稅，但仍積欠燃料使用費7200元，另鑑定費2000元。

    而該車新車價約在380萬元左右，因目前進口車塞港，而且極缺汽車晶片，在市面購車根本買不到，訂車後至少要等半年以上才能供貨，這也是造成搶標的原因，現場領標民眾自250萬元開始喊標，多人一路咬緊競標，最後由陳姓男子喊到342萬5千元拍定，現場有人鼓掌致意。

    至於另輛BMW車也有不少人搶標，最後以47萬5000元拍出，該車估算至今年1月6日止仍有動產擔保債權67萬2088元、積欠燃料使用費6180元、罰鍰1500元，未積欠使用牌照稅，另鑑定費為2000元；而現場還有愛馬仕皮帶1條、巴黎世家拖鞋1雙賣出，都是全新精品，為陳姓毒品案主嫌所有。

    現場59人領標競標，創下該分署設立20年以來最搶手拍賣品。（記者許國楨攝）

    現場59人領標競標，創下該分署設立20年以來最搶手拍賣品。（記者許國楨攝）

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