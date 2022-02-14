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    2/14 威力彩12.1億台中1注獨得 今彩539頭獎2注800萬落高雄

    今晚（2月14日）開獎的第111000013期威力彩，頭獎開出1注，由台中市大甲區蔣公路161號「鑫玉龍台灣彩券」開出。（圖擷取自Google地圖、台彩官網，本報合成）

    今晚（2月14日）開獎的第111000013期威力彩，頭獎開出1注，由台中市大甲區蔣公路161號「鑫玉龍台灣彩券」開出。（圖擷取自Google地圖、台彩官網，本報合成）

    2022/02/14 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月14日）開獎的第111000013期威力彩，頭獎開出1注，由台中市大甲區蔣公路161號「鑫玉龍台灣彩券」開出；第111000038期今彩539頭獎開出2注，分別由高雄市楠梓區楠梓路134號1樓「喜來發彩券行」、高雄市鳳山區大明路53之1號1樓「財亨通彩券行」開出；第11000038期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000013期威力彩中獎號碼為「第一區：04、08、19、29、30、36，第二區：04」，頭獎1注獨得，可得12億1413萬7373元；貳獎摃龜；參獎共36注中獎，每注可得15萬元；肆獎共279注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1614注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬761注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬1534注中獎，每注可得400元；捌獎共11萬5203注中獎，每注可得200元；玖獎共14萬5528注中獎，每注可得100元；普獎共25萬6379注中獎，每注可得100元。

    第111000013期38樂合彩中獎號碼為「04、08、19、29、30、36」，五合摃龜；四合共20注中獎，每注可得6萬7500元；三合共141注中獎，每注可得5750元；二合共2145注中獎，每注可得750元。

    第111000038期雙贏彩中獎號碼為「04、06、09、10、12、13、15、16、17、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共126注中獎，每注可得500元；肆獎共1586注中獎，每注可得100元。

    第111000038期今彩539中獎號碼為「09、14、21、28、34」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共287注中獎，每注可得2萬元；參獎共8734注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬4137注中獎，每注可得50元。

    第111000038期39樂合彩中獎號碼為「09、14、21、28、34」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9973注中獎，每注可得1125元。

    第111000038期3星彩中獎號碼為「862」，正彩共36注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000038期4星彩中獎號碼為「5344」，正彩共7注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

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