自認檢舉軍情局長遭打壓退伍 前督察室副主任求償國防部敗訴

國防部軍情局上校督察室副主任張景庭，自認檢舉軍情局長羅德民（見圖）違反倫理被發現後，開始受到打壓至退伍，他後來雖向國防部求償薪資損害與精神慰撫金共110萬多元，但北院認定他提告並無理由，判決敗訴。（資料照）

2022/02/14 14:06

〔記者溫于德／台北報導〕時任國防部軍情局上校督察室副主任張景庭，自認檢舉軍情局長羅德民違反倫理被發現後，開始受到一連串打壓直到退伍，因此向國防部求償薪資損害與精神慰撫金共110萬多元，台北地院認為張提告並無理由，上週四判他敗訴；可上訴。

張景庭主張，自己2020年11月退伍前，在軍中表現優異，曾獲頒甲種獎章，擔任軍情局督察室副主任時也曾破獲共諜案，但他後來發現，羅德民2018年8月到任後行事違反廉政倫理，2019年6月撰寫檢控書準備具名檢舉，但檢舉書還沒提出就被軍情局戰資中心得知。

請繼續往下閱讀...

張景庭說，羅德民後來開始約談、打壓他，除了將他調至情報通訊室擔任上校副主任，又針對他2018年8月率隊前往海外安排男女同事一室，記他申誡1支，並將他從副主管職調為第一處第一局綜合業務官，同時把他列為維安會議輔考對象，透過每月維安會議重複檢視。

張景庭認為，同仁事後誤認他品德操守不佳、言行不檢，導致他須忍受異樣眼光至忍辱退伍，因此對國防部求償薪資損害10個月以及精神慰撫金共110萬多元。

國防部解釋，張景庭帶隊執行海外任務時讓已婚男軍官與未婚女軍官共住一房，對他懲處並無違誤，且張的歷年考核被認定言行舉措失當、敬業態度欠佳、領導能力不足等，還數度以法律專長威脅單位，也經常公開或私下場合以個人偏頗觀點指他人不是、批評局內政策或新聞時事失當，屬單位不安定因子，有失領導幹部應有風範，且恐引發不良仿效，對他調職並無不當。

北院認為並無任何證據證明張景庭遭挾怨報復，且國防部就張景庭帶隊前往海外安排男女共住一房一事，認定他身為帶隊官，勤前卻未審慎規劃，有違「國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定」，記他申誡1次，並無違誤。

北院也指，張景庭被調離副主任職位，是軍情局為了強化組織安全並落實人員輔考的作為，也已行之多年，加上張退伍後雖多次檢舉羅德民未依法支用經費，但羅經調查並無不法，故認張提告並無理由，判張敗訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法