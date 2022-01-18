派出所停車棚失火毀民房判國賠百萬 屏東警局回應了

溫泉派出所。（警方提供）

2022/01/18 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警察局恆春分局的溫泉派出所，早在2012年就因警力不足而裁撤，警力併入現今的車城所，不過，無人照看下，2014年間緊鄰隔壁民房的停車棚內因堆放大量紐澤西護欄，竟遭縱火，火勢還延燒隔壁民宅，造成民宅財物毀損，屋主認為警方無善盡管理責任，向法院提起請求國家賠償，一、二審皆敗訴，但沒想到日前更一審卻出現大逆轉，判是屏東縣政府警察局需賠償當事人損失。

對此，屏東縣政府警察局長劉印宮表示，本案既經高等法院判決定讞，不得上訴，本局尊重司法判決，相關賠償經費將另行籌編經費支應，並作成案例教育宣導，要求各分局對於廳舍應善盡保管人責任，另針對判決書內所列缺失檢討精進改進，以避免類似案件發生。

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位於車城鄉的溫泉派出所，顧名思義就是因為當地頗負盛名的四重溪溫泉而設，但卻因警力不足而整併，該案當時曾引發軒然大波，案經屏東地方法院民事庭第一、二審判決，均以火災發生原因與恆春分局溫泉派出所廳舍管理上無因果關係而駁回。

不過，全案到了最高法院及台灣高等法院高雄分院更一審，卻出現180度大逆轉，均認為恆春分局溫泉派出所停車棚屬於建築物，未設防火間隔，導致火勢延燒至民宅，造成民眾財產損失，有相當因果關係，判決屏東縣政府警察局需賠償當事人之損失。

據悉，當時求償的金額超過百萬元，而且研判是遭縱火，也因此一、二審皆駁回當事人請求，未料在最高法院及高雄高分院卻出現大逆轉，而這個派出所，目前已被縣政府另一單位收回，也成為當地地方創生的辦公、行政據點之一。

溫泉派出所車棚發生火警，並波及鄰屋。（警方提供）

溫泉派出所車棚發生火警，並波及鄰屋。（警方提供）

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