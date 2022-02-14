逼少年自掌嘴女法官年後未上班 苗栗地院︰建議司法院停職

苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮曾因審理案件時叫一名少年自摑耳光及下跪引發爭議，目前移送職務法庭待裁決。（圖取自YouTube，本報合成）

2022/02/14 13:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮曾因審理案件時叫一名少年自摑耳光及下跪引發爭議，目前移送職務法庭待裁決。不過近期又被爆出周法官開春後一直未上班，苗栗地院庭長兼發言人宋國鎮也證實，表示會調整周靜妮職務到非訟中心避免影響當事人權益，苗栗地院也建議司法院對周靜妮停職處分。

宋國鎮指出，周靜妮之前事件經苗栗地院召開自律委員會移交法評會，但周靜妮經常曠職不積極處理案件，關於保護令事件收案放任2、3個月未進行。苗栗地院院長也建議司法院對周靜妮停職處分。

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宋國鎮也證實，周靜妮自春節過後都未上班，家事案件有216件未處理，少年案件89件。宋國鎮指出，之前曾詢問周靜妮為何未處理案件，周靜妮表示要針對法評會事件答辯，且身心狀況不佳。

宋國鎮強調，將會把周靜妮尚未處理較急迫性的案件先分配給其他法官處理，其他案件再交由庭長與其他法官協助。

至於外界質疑周靜妮未上班仍可領取18萬薪水，宋國鎮則表示，目前苗栗地院已建議司法院對周靜妮停職處分，屆時周靜妮只能領取本俸的一半約2萬多薪資。

苗栗地院女法官年後未上班，苗栗地院發言人宋國鎮庭長出面說明。（記者蔡政珉攝）

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