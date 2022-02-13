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    斗南火車站前紅磚道違停多 警：沒被開單不代表沒違規

    斗南火車站前紅磚道停放機車易被開罰。（圖由民眾提供）

    斗南火車站前紅磚道停放機車易被開罰。（圖由民眾提供）

    2022/02/13 13:38

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕斗南火車站前紅磚道，多年來一直有機車及腳踏車停放，近來許多在紅磚道停車的騎士都收到了600元罰單，民眾表示，在火車站紅磚道上停機車已超過10年，沒接到任何警示就突然收到罰單，覺得不服氣；警方則表示，因接獲民眾檢舉，而該區本來就是禁停區域，才會開罰。

    住在斗南的民眾表示，他經常從斗南坐火車到各地，在火車站前紅磚道上停放機車超過10年，因為不妨礙交通，一直以為並沒有違規，不料過年前突然被開了1張罰單，讓他覺得難以釋懷，而且相同的地點，整排的機車都被開了罰單，機車也被貼上了「禁止停車」警告單，懷疑是過年前為為了績效才拿民眾開刀。

    斗南警分局第五組組長徐呈璋表示，確實多年來在斗南火車站前紅磚道停放的機車都沒有被開罰，但並不代表沒有違規，該區是人行道，禁止停車，過年前更遭到民眾檢舉，所以依法告發。

    徐呈璋表示，斗南火車站旁靠近南昌路附近的民生路段，道路兩旁有數百個機車和腳踏車的停車格，距離火車站只有50到100公尺，只要多走幾步路，就能免於違規受罰。

    民眾則表示，早先北港警分局要針對牛墟附近民生路進行違規停車開罰時，先在路旁圍三角錐，經過一段時間後民眾自然了解該處現在已不能停車，就不會受罰，而斗南分局直接開罰的做法，一點都不貼心。

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