    生活

    8縣市低溫特報！ 北部宜蘭低溫下探10度 西部注意日夜溫差

    2026/01/13 06:34 即時新聞／綜合報導
    今日清晨北部、宜蘭普遍在10至13度，其中北部、花蓮及金、馬有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15至17度。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（13日）受到大陸冷氣團南下及輻射冷卻效應影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大。氣象署凌晨4點34分針對8縣市發布低溫特報，今日平地最低溫位在金門縣的金門東測站，清晨5點29分僅測得6.4度；台灣本島的平地最低溫則是新竹縣關西鎮的「國三N085K」測站，今晨5點21分測得7.3度。

    今日清晨北部、宜蘭普遍在10至13度，其中北部、花蓮及金、馬有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15至17度，民眾應做好保暖措施，預測北部、東半部高溫19至23度，中南部高溫25至27度。

    天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週三（14日）東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。週四（15日）東北季風減弱，週四、週五（16日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    週三至週五低溫預測，中部以北及宜蘭10至15度，南部、花東及澎湖14至18度，金門、馬祖11至13度；高溫方面北部、宜蘭及澎湖20至24度，中南部25至28度，金門19至20度，馬祖16度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    11 ~ 21 12 ~ 21 15 ~ 25 15 ~ 21

    氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

