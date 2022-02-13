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    嘉義縣水上一夜2起火警 消防員才救出4人急轉學校火場灌救

    嘉義縣水上鄉半夜民宅火警，4人困陽台及時救出。（讀者提供）

    嘉義縣水上鄉半夜民宅火警，4人困陽台及時救出。（讀者提供）

    2022/02/13 07:49

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉半夜不平靜，今天凌晨1點多柳林國小對面一處民宅與北回國小辦公室相繼發生火警，前者有4名（3大1小）住戶逃至陽台待援，由消防隊員架梯及時救下，沒有釀成憾事，讓疲於奔命的打火弟兄感到欣慰。

    嘉義縣消防局勤務指揮中心是在今天凌晨1點22分許接獲報案，指柳林國小對面咖啡餐飲的一樓後面發生火災，由於指出有數人受困，情況緊急，出動三和、水上等七個分隊前往救援，消防隊員抵達現場，發現濃煙不斷從3樓冒出，3樓陽台有4位民眾受困待援，一面架長梯救人、一面出動水線減火，終在1點42分順利將3大1小民眾救下來，所幸都只受到驚嚇，並未受傷，火勢也在1點44分控制，火場集中在3樓，延燒面積約10平方公尺，火警原因由火調單位鑑識釐清中。

    柳子林火場剛救出4人、危機解除之際，同時間凌晨1點42分又接獲報案，指水上鄉北回國小辦公室發生火警，立即調派水上、太保、祥和、鹿草分隊與第二大隊人車前往灌救，所幸火勢集中在一處辦公桌，於2點10分撲減，延燒面積只有3平方公尺，現場沒有人員，狀況解除。

    嘉義縣水上鄉半夜民宅火警，4人受困陽台及時救出。（讀者提供）

    嘉義縣水上鄉半夜民宅火警，4人受困陽台及時救出。（讀者提供）

    嘉義縣水上鄉北回國小辦公室半夜發生火警。（讀者提供）

    嘉義縣水上鄉北回國小辦公室半夜發生火警。（讀者提供）

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