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    財神廟旁財神到！新竹香山財神發投注站 開出3.49億大樂透

    財神爺眷顧！新竹市香山財神發投注站開出大樂透3.49億頭獎。（業者提供）

    財神爺眷顧！新竹市香山財神發投注站開出大樂透3.49億頭獎。（業者提供）

    2022/02/11 23:12

    〔記者洪美秀／新竹報導〕今晚（2月11日）開獎的第111000022期大樂透開出1注，獨得獎金3.49億元，獎落新竹市香山區朝山里中華路五段738號一樓「財神發商行」，投注站老板莊祖銘說，投注站就位在香山財神廟附近，最近很多人到財神廟拜拜後來買刮刮樂及投注，很可能是過路客中獎。而這已是他的投注站今年春節第二度開出大獎，大年初二刮出100萬，莊祖銘直呼，真的是財神爺眷顧！

    虎年雙喜臨門 大年初二刮出百萬

    莊祖銘也說，女兒剛出生滿月沒多久，可能因此帶來福氣，加上投注站就位在香山知名的財神廟附近，福上加福，讓他的投注站大年初二刮出百萬刮刮樂後，今晚再開出大樂透頭獎，雙喜臨門。

    莊祖銘說，投注站鄰近財神廟，最近很多遊客都會先去財神廟拜拜後，來買彩券及刮刮樂，希望試個手氣，他認為，很可能是過路客中獎的，而且應該是電腦選號。他開彩券行已10多年，過去大多開出零星的獎項，今年首度開出大樂透頭獎，晚上已放鞭炮慶祝，也恭喜頭獎獲獎者。

    莊祖銘開心地說，今年虎年財運旺，晚上很多住戶得知開出頭獎，也來買彩券及投注，希望討好好運，喜上加上。

    新竹市香山財神發投注站今晚開出大樂透頭獎，引吸不少民眾到投注站買彩券沾喜氣。（業者提供）

    新竹市香山財神發投注站今晚開出大樂透頭獎，引吸不少民眾到投注站買彩券沾喜氣。（業者提供）

    財神爺眷顧！新竹市香山財神發投注站就在財神廟附近，今晚開出大樂透頭獎，大年初二也刮出百萬刮刮樂。（業者提供）

    財神爺眷顧！新竹市香山財神發投注站就在財神廟附近，今晚開出大樂透頭獎，大年初二也刮出百萬刮刮樂。（業者提供）

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