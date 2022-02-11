「千隻蟑螂」潑雙北市警察局長餐會 4嫌判刑結果出爐

去年5月初雙北市警察局長到萬華「鉅星匯」餐廳參與義警餐會，沒想到4男1女闖入餐廳朝櫃台大肆潑灑蟑螂，挑戰公權力，主嫌吳安永辯稱是「受託」向餐廳老闆討債；台北地院審理後今依恐嚇危害安全等罪將吳男等4人各處3至6月有期徒刑可易科罰金。（資料照）

2022/02/11 10:24

〔記者張文川／台北報導〕去年5月初，雙北市警察局長到萬華「鉅星匯」餐廳參與義警餐會，沒想到4男1女闖入餐廳，朝櫃台大肆潑灑蟑螂，挑戰公權力，引起軒然大波，主嫌吳安永辯稱是「受託」向餐廳老闆討債；台北地院審理後今宣判，依恐嚇危害安全等罪將吳永安等4男各處3至6月有期徒刑可易科罰金。可上訴。

檢方起訴指出，「鉅星匯」吳姓負責人積欠詹姓友人1550萬，詹將部分債權轉讓給另名蔡姓男子，蔡再找吳安永幫忙催討，答應以討回金錢的三成做為報酬。

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吳安永找友人蔡宗諭、許柏樟、曹邦昱幫忙，去年5月3日下午到板橋的寵物店花1萬元買了3袋蟑螂，當晚再帶上另名17歲游姓少女到「鉅星匯」，蔡在車上把風；許、曹2人進入餐廳潑蟑；游女以手機拍攝過程；吳則躲在廁所「監工」並伺機接應。

台北地檢署偵結依妨害秩序、恐嚇、強制罪起訴吳男4人；游姓少女另由士林地院少年法庭審理。

審理時法官勘驗現場監視器畫面，4男1女先後進入餐廳潑蟑，滿地的「小強」，讓在場民眾馬上抓著頭往後退。

吳安永認為從監視畫面看來，現場沒有人被嚇到，民眾跳起來只是不想蟑螂爬到身上，如果是受到驚嚇，應該會火速離開現場，自認不構成恐嚇罪。但法官不採信今判4人有罪。

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