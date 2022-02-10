肉身擋車、小孩神助攻！兩悍婦搶車位演全武行 網批：最壞身教

兩名婦人當街爭奪路旁的停車空間。（擷自爆料公社）

2022/02/10 17:12

〔記者許國楨／台中報導〕兩名婦人昨（9）日下午各自開車行經中市西屯區一處路段時，為了爭奪路旁一處停車空間互不相讓，先是肉身擋車後當街上演全武行大打出手，結果不但兩人均受傷，也造成其中一名婦人的女兒掛彩，過程被民眾拍下影片上傳臉書社團，網友批評，真是最壞的身教。

昨天下午4點多，台中市第六分局西屯派出所接獲報案，轄內西屯區河南路2段有名女子發生糾紛打架，警方立即到場查處，原來是為了爭停車格衍生肢體衝突，經查，分別44歲、55歲的蔡姓及周姓婦人，當時各自駕車在河南路上找停車位，剛好一間肉圓店前有一處停車空間，為了搶停先是發生口角，進而衍生肉身擋車、拉扯後上演全武行。

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有民眾將過程以手機拍下後上傳臉書社團「爆料公社」，隨即引發熱議紛留言「身為一名母親，教導兩個小孩在台中的生存法則，合理」、「神助攻點滿的絆倒技能」、「 好一個聯合技」，但也有網友直批「真是最壞的身教」。

警方表示，兩名婦人在拉扯後雙雙倒地過程中，也不慎波及蔡婦女兒，3人擦挫傷無生命危險，但雙方互相提出告訴，全案訊後依傷害及強制等罪嫌移送法辦；六分局長蔡元戎強調，民眾糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

兩名婦人大打出手。（擷自爆料公社）

兩人雙雙倒地後仍持續扭打。（擷自爆料公社）

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