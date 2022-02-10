馬英九辦公室疑收到來自香港恐嚇信 警方：指紋查無身分將續查

前總統馬英九辦公室昨日收到疑似來自香港的恐嚇信，信內夾帶2張香港冥紙。內湖警方表示，有採集到2枚指紋，但未比對出身份，將持續調查。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2022/02/10 10:44

〔記者闕敬倫／台北報導〕前總統馬英九位於台北市內湖區行善路上的辦公室昨日收到恐嚇信，信件疑來自香港，信件稱「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！」，並夾帶2張香港冥紙。內湖警方表示，信上有採集到2枚指紋，但未比對出對象身份，將持續溯源調查。

昨天下午2時許，前總統馬英九辦公室信箱出現一封貼著香港郵票、蓋印香港郵戳的國際郵件，信上寫稱「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！逆我者死、光復香港、時代革命」，信封內還附有2張香港冥紙，寄件者自稱「何歡喜團隊」，恐嚇意味濃厚，辦公室人員急忙去電報警。

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據了解，內湖警分局獲報後，派遣員警前往調查，從信件上採到2枚不明人士的指紋，隨後密封送赴鑑識中心比對指紋，進一步調閱監視器發現，信函是在昨天早上10時許送達，由郵差投遞進信箱。

內湖警方表示，由於事涉敏感，2枚指紋查無符合對象，目前已加派警力前往前總統馬英九辦公室，在附近加強巡邏守望，將持續擴大偵辦、深入追查。

根據中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱「香港中聯辦」）機關報之一的《文匯報》報導，去年11月期間，香港司法人員及立法會選舉候選人陸續接獲附有粉末和腐肉的恐嚇信，信封顯示由我國寄出，港警懷疑涉案人是綽號「芒果」的港籍范姓青年，並指稱他逃往我國就讀某大學社會科學。

報導還說，一名自稱「何歡喜」的網友在個人Telegram（紙飛機）頻道公開信件內容及肉塊圖片，承認信函是由他所寄，並於網上嗆「拉我啦（抓我啦）」等字句。

署名「Hor Foon Hay 何歡喜」推特帳號顯示，最新貼文發布於今年1月10日，全文使用英文撰述，內容在反駁香港特別行政區政府商務及經濟發展局轄下部門「通訊事務管理局辦公室」電視及電台廣播諮詢小組組員高松傑的指控，稱他在中國平台自稱為「滯台陸人」；對此，何歡喜表示「我們從未設置微博帳號」，並質疑高松傑從未與他接觸過，卻封鎖他的IG及推特帳號，要求高松傑取消封鎖。

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