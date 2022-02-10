大佳河濱公園飛遙控飛機挨罰 自小留學的他提告稱「不知是禁航區」

大佳河濱公園。（資料照，北市府水利處提供）

2022/02/10 10:04

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓民眾前年在台北市大佳河濱公園飛遙控飛機，由於該處是禁航區，他被交通部民用航空局裁罰30萬元，他提告稱自己小學出國留學，2003年才回國，不知公園禁航區，但未獲台北地院採信，且民航局對初犯裁處最低罰鍰30萬元並無違誤，判他敗訴；可上訴。

陳男主張，2020年3月8日，他在公園施放遙控飛機遭民航局會同員警取締並強行帶走，當下他完全不知道發生什麼事就被帶離現場製作筆錄，事後才得知該處是禁航區，禁飛遙控無人飛機。

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陳男強調自己小學已出國留學，2003年才回台，因此，不但對台灣道路不熟悉，家住桃園的他若要前來北市更需要導航輔助，能去大佳河濱公園的次數更是屈指可數，因此，並不熟悉公園鄰近松山機場，請求北院撤銷裁罰。

民航局解釋，依民用航空法規定，航空站四周一定範圍內禁止施放遙控無人機，而大佳河濱公園鄰近山機場，公園內也設有告示牌提醒，加上禁航區範圍早於2001年公告周知，2014年起也在民航局官方網站告知民眾相關訊息，另新聞屢有遙控無人機違規遭處罰的報導，網路上也不乏禁航區資訊介紹，陳男難謂不知。

北院認為，官方網站除了已詳細公布禁航區域範圍並由一般民眾可輕易查知外，網路資訊及新聞媒體也有許多資訊告知何處為禁航區，且從大佳河濱公園目視便可見飛機起降，故陳男在未取得民航局許可下施放遙控飛機，即便不是故意也屬過失。

北院指出，民航局為維護飛航安全，並考量陳男是初犯，依民用航空法裁罰最低罰鍰30萬元並無違誤，判陳男敗訴。

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