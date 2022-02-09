中警分局春節護鈔10多億 單趟高達5.5億

員警荷槍實彈執行護鈔任務。（警方提供）

2022/02/09 19:59

〔記者許國楨／台中報導〕虎年新春假期結束，2月7日是開工上班第一天，也是警方「111年加強重要節日安全維護工作」專案最後一天，台中市第五分局盤點此次新春期間護鈔金額高達10億多元，民眾申請護鈔踴躍，單趟護送從數萬元至5億多元金額都有，員警直稱這輩子還沒看過這麼多現金，民眾也對於警方在護鈔工作上的服務均相當滿意。

此次護鈔任務中，以農曆年前的單趟金額最多，台銀因應民眾迎新年換新鈔，準備大量新鈔並移撥到各分行供換領，由於護鈔金額高達5.5億，第五分局警方全程荷槍實彈戒護，最後安全抵達目的地才鬆了一口氣，事後護鈔員警說，這輩子沒看過這麼多現金，同仁則玩笑說，「五億探長」名不虛傳，令人莞爾。

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警方表示，不只是在春節前後提供護鈔服務，一般民眾或商家如果有大筆現金的提領，都可以向轄區派出所申請護鈔安全又安心，同時也建議民眾如有大額款項移轉，應儘量以轉帳劃撥或匯款方式辦理，可省去不必要的麻煩，也避免攜帶大量現金引起肖小覬覦。

第五分局長林沐弘表示，今年「111年加強重要節日安全維護工作」，計運用警力3500多人次、民力500多人次，辦理機動派出所、關懷弱勢、犯罪預防及交安宣導活動達63場次，在全體員警努力下，所轄北屯區治安平穩、未發生重大交通事故，且往年較易壅塞地區如大坑風景區等路段也相當順暢，將持續強化轄內各項治、交安及為民服務工作，讓民眾能夠擁有如天天過年般高品質的生活。

員警荷槍實彈執行護鈔任務。（警方提供）

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