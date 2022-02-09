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    首頁　>　社會

    SUP玩家闖宜蘭粉鳥林 巡守隊攔阻恫嚇飆五字經被起訴

    去年8月，開水聯盟手持「水域解嚴」等標語的布條傳達訴求。（讀者提供）

    去年8月，開水聯盟手持「水域解嚴」等標語的布條傳達訴求。（讀者提供）

    2022/02/09 14:23

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣東澳粉鳥林海域去年8月發生SUP（立式划槳）水上玩家與東澳栽培漁業區巡守隊員衝突事件，玩家不滿巡守隊員嚴男及李男駕膠筏船貼近，碰觸玩家立槳板頭導致劉姓玩家落海，並恫稱要勾立槳帶去找海巡，向2人提告；嚴、李則否認脅迫，並提出縣府公文，認為該處海域屬於東澳水產動植物繁殖保育區，不得進行水域遊憩活動。宜蘭地檢署偵結，依強制罪嫌等起訴嚴、李2人。

    玩家與巡守隊員去年8月15日起衝突，8月22日台灣開放水域聯盟（簡稱開水聯盟）率眾到粉鳥林要求巡守隊員為恐嚇道歉，巡守隊則拉「干擾棲地，破壞生態」白布條反制。

    宜檢起訴書指出，嚴姓船長、李姓船員8月15日上午9點40分左右，發現劉男等共8名立槳遊客從事水域遊憩活動，認為影響生態環境及漁船航道安全，隨即把動力膠筏船駛近，請遊客前往海巡署說明，但8名遊客不願配合，嚴男命李男把船開到遊客後方，雙方爆發口角和衝突。

    起訴書寫道，嚴、李兩人之舉，威脅到立槳遊客，可能因造浪關係而落海，及遭動力膠筏船外機掃到落海人的風險，且膠筏船確實撞擊到劉姓玩家立槳板頭，導致劉男翻板落海。

    起訴書指出，過程中，李欲伸手要劉上船，恫稱要用繩子勾住立槳板，把劉拉去海巡署，劉都退後避開，李要求劉交出防水包（內含身分證、手機）及報告車號也被拒，嚴、李倒船再靠近劉，撞到劉的立槳板，當時劉已落海，沒力氣爬上去，過程中，李男一度罵出五字經。玩家們事後向海巡報案，並對嚴、李2人提告。

    嚴、李方面，提出動力膠筏於案發時地之進出港明細，並提出宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣東澳水產動植物繁殖保育區及有關限制事項」公文，認為該處海域屬於繁殖保育區，玩家不得在海域從事水域遊憩活動。

    檢方認為，嚴、李2人所為，涉犯強制未遂罪嫌，李男所為，另涉犯公然侮辱罪，將兩人起訴。不過，審酌嚴、李2人身為栽培復育區巡守隊員，認為玩家在東澳水產動植物繁殖保育區附近從事水上遊憩活動，恐影響生態環境及漁船航道安全，為了維護環境而觸犯強制罪等犯行，請法院量處2人適當之刑。

    去年8月，東澳栽培漁業區巡守隊員拉白布條表達立場。（讀者提供）

    去年8月，東澳栽培漁業區巡守隊員拉白布條表達立場。（讀者提供）

    宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

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