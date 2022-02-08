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    高雄「楠梓百慕達」楠陽陸橋3車追撞 1死1傷

    高雄「楠梓百慕達」楠陽陸橋發生3車追撞車禍，造成1死1傷。（讀者提供）

    高雄「楠梓百慕達」楠陽陸橋發生3車追撞車禍，造成1死1傷。（讀者提供）

    2022/02/08 17:53

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「楠梓百慕達」楠陽陸橋今天下午發生3車追撞交通事故，造成1死1傷意外。

    林姓7旬老婦駕駛自小貨車疑未保持安全距離，行經楠陽陸橋從後追撞前方魏翁駕駛的自小貨車，致魏翁車輛再向前推撞南台灣客運公車，造成魏翁因車頭變形受困車內，警消以機具破壞車門救出送醫急救仍宣告不治，林姓老婦則手腳挫傷送醫治療，警方後續將依過失致死罪嫌送辦。

    警方調查，林姓老婦（約71歲）駕駛自小貨車，途經楠陽陸橋往楠梓產業園區方向行駛，疑未保持安全距離，從後追撞魏姓老翁（約71歲）駕駛的自小貨車，導致魏翁駕車再向前推撞苑姓男子（57歲）駕駛的南台灣客運公車。

    楠梓警消據報到場處理，發現夾在中間的魏翁因車頭變形受困車內，經警消以機具破壞車門將人救出，送往榮總急救將近1小時無效宣告不治。

    此外，林婦手腳挫傷，警消將她送醫治療；苑姓公車司機及車上約5至6名乘客受到驚嚇，所幸無人受傷，南台灣客運也於事發後派車接走乘客。

    楠梓警方呼籲民眾駕駛車輛應注意保持安全距離，並減速慢行，警方將加強重要路口的交通疏導，以維護用路人的安全。

    高雄「楠梓百慕達」楠陽陸橋發生3車追撞車禍，造成1死1傷。（讀者提供）

    高雄「楠梓百慕達」楠陽陸橋發生3車追撞車禍，造成1死1傷。（讀者提供）

    高雄「楠梓百慕達」楠陽陸橋發生3車追撞車禍，造成1死1傷。（讀者提供）

    高雄「楠梓百慕達」楠陽陸橋發生3車追撞車禍，造成1死1傷。（讀者提供）

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