要12歲少女簽「寵物宣言」契約滿足性慾 社團老師被起訴

某國小謝姓社團老師以購買生日禮物引誘12歲少女簽下「寵物宣言」契約，要少女滿足他的性慾，並確實服從他的命令，隨即在校園男廁伸出狼爪撫摸胸部及下體，之後還帶被害者到麥當勞、住處、商旅等處發生7次性交行為。（情境照）

2022/02/08 15:22

〔記者王定傳／新北報導〕去年10月間，某國小謝姓社團老師以購買生日禮物引誘12歲少女簽下「寵物宣言」契約，要少女滿足他的性慾，並確實服從他的命令，隨即在校園男廁伸出狼爪撫摸胸部及下體，之後竟帶被害者到麥當勞、住處、商旅等處發生7次性交行為，另要求少女拍攝猥褻照供他欣賞，新北地檢署今日依對未滿14歲女子為性交或猥褻等罪嫌起訴謝男。

檢警調查，去年5月15日，謝男在教室內以購買生日禮物引誘12歲少女簽下「寵物宣言」契約，要少女滿足他的性慾，並確實服從他的命令，當日中午11時許，就把少女帶到男廁伸出狼爪撫摸胸部及下體，中午12時許又把她帶往一家麥當勞男廁內，予以猥褻撫摸胸部及下體，甚至要求她口交。

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檢警調查，去年7月6日及7月28日，謝男還把少女帶往其住處及某商旅內，總計發生6次性交行為，另又要求少女拍攝猥褻照供他欣賞，被害者向家人訴苦，檢警獲報後發動搜索，查扣寵物宣言契約、手機、筆電、隨身碟等物。

檢方調查後認為謝男涉犯對未滿14歲女子為性交或猥褻罪、及違反兒少性剝削防制條例，今日將他起訴；至於謝男被控強制性交及猥褻部分，檢方則認為證據不足。

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