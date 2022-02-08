嚇死！車頂箱國道突「開花」 2休旅車慘遭擊落

1輛休旅車行駛國3時，車頂行李箱突然「開花」飛起連續撞擊後方2輛休旅車受損。（圖由國道七隊提供）

2022/02/08 15:25

〔記者湯世名／彰化報導〕嚇死！1輛休旅車日前行駛國道3號台中彰化路段時，安裝於車頂的車頂行李箱突然「開花」，騰空飛起後連續撞擊後方2輛休旅車，其中1輛休旅車女乘客受驚大叫，2輛慘遭擊落的休旅車車身鈑金、擋風玻璃都受損，國道七隊對此指出，肇事車輛貨物捆紮不牢固，將依法開罰。

國道七隊快官分隊長黃昱維指出，這起事故發生在1月30日小年夜上午11點多，1輛休旅車行駛於國道3號北上199公里彰化與台中交界處內側車道時，安裝於車頂的車頂箱突然脫落，飛撞後方行駛在中線車道的2輛休旅車，導致這2輛車車頭、擋風玻璃與車頂都有受損，所幸未釀人員受傷。

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他說，國道七隊據報，對相關車輛人員酒測都未酒駕，但肇事車輛車頂箱掉落砸車，警方將依道路交通管理處罰條例第30條一項二款汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散，對肇事休旅車駕駛開罰3000至1萬8000元罰鍰。警方研判肇事車輛疑似因車頂箱承受不住高速風壓，致鎖扣脫落，造成行李箱蓋翻開、物品飛散。

黃昱維呼籲，用路人行經國道前應先行檢視各項行車設備與裝載的貨物務必捆紮牢固，避免風大導致貨物脫落釀禍。

販售車頂箱的業者則指出，根據影片研判，民眾可能沒有確實上鎖，其次是過度硬塞物品，導致箱子已有開口，或箱子已有裂痕而不知，車輛高速行駛時風灌入箱內釀禍。民眾車頂若有裝設車頂箱，要確定有完全蓋好，關閉時有清脆卡住聲音，且裝載物品不要太多，導致箱子蓋不起來還硬去壓，對箱子造成壓力。

1輛休旅車行駛國3時，車頂行李箱突然「開花」飛起連續撞擊後方2輛休旅車受損。（圖由國道七隊提供）

1輛休旅車行駛國3時，車頂行李箱突然「開花」飛起連續撞擊後方2輛休旅車，導致車窗與車頂受損。（圖由國道七隊提供）

1輛休旅車行駛國3時，車頂行李箱突然飛起連續撞擊後方2輛休旅車，導致車窗與車頂受損。（圖由國道七隊提供）

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