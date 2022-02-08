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    妻苦勸不要吸毒、改槍 丈夫不聽竟掐死她

    駱姓男子徒手掐死妻子，一審判他無期徒刑。（記者陳文嬋翻攝）

    駱姓男子徒手掐死妻子，一審判他無期徒刑。（記者陳文嬋翻攝）

    2022/02/08 13:04

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕前科累累的駱姓男子長期吸毒、改槍販售維生，新婚4個月的妻子洪女苦勸他改過從善，但駱男不聽勸，洪女因被家暴、恐嚇又見駱男不肯改變決意離婚，駱回過頭求洪女不要離開她，但洪女不理會，竟被駱男徒手掐死，高雄地院依殺人罪判駱男無期徒刑、褫奪公權終身。

    判決指出，洪女因被駱男家暴，全身是傷搬回娘家，2020年7月，洪女未到醫院回診，洪母接獲醫院通知，卻找不到洪女，請乾兒子前往找人，經呼喊無人回應，且房間遭反鎖，請來鎖匠開門入內，發現洪女躺臥於床上，已無生命跡象。

    由於洪女的脖子上有指印，驗屍確認死因是外力造成，警方循線查出，2020年7月10日凌晨，與洪女結婚才4個月的駱男，曾進入洪女娘家與她發生爭吵，駱落網後坦承用手掐住妻子的脖子，但不曉得她死掉，還以為是她是被掐後缺氧昏倒。

    檢警查出，駱男因前科累累又不學好，多次出入監獄的他，不但染有吸毒惡習，平時還靠改槍、賣槍營生；洪女跟他結婚後，多次勸駱男不要再走偏路，但駱男不聽還多次家暴她。

    洪女見駱男不願改過，帶著兒子搬回娘家，還把結婚的金飾退給駱男打算離婚，但駱男不想離婚，帶著金飾去求洪女家人幫忙，但家人還沒幫上忙，駱男就潛入洪女住處把她掐死，讓家人也很自責。

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