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    別想逃！槍擊好友躲天井 警拆冷氣鑽窗逮人

    大溪警方攻堅逮捕涉嫌槍傷友人的番姓男子帶回偵辦。（記者李容萍翻攝）

    大溪警方攻堅逮捕涉嫌槍傷友人的番姓男子帶回偵辦。（記者李容萍翻攝）

    2022/02/08 13:06

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一對原本是「麻吉」好友的番姓（42歲）、黃姓男子（34歲），兩人疑因數萬元的金錢糾紛，3天前相約前往大溪區浮筧路附近談判，未料一言不合翻臉，番男憤而持槍朝黃姓男子腿部開1槍，射中黃男左小腿後逃逸，並藏匿在平鎮區一處民宅，大溪警分局獲報發生槍擊傷人案展開追緝，昨（7）日攻堅，番男跳下防火死巷的天井受傷，經警方拆除並鑽入民宅冷氣機窗口順利逮人。

    警方帶回番男並起獲改造手槍、子彈、毒品等物，訊後於今日上午將番男依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    警方調查，番男與黃姓男兩人原是認識的好朋友，日前疑因數萬元金錢關係扯不清，黃男懷疑番男拿走他繳房貸的錢，番男認為黃男欠款未清還誣賴他，雙方相約大溪區浮筧路附近談判，一言不合，番男持手槍朝黃男左小腿開一槍，造成黃男粉碎性骨折，經送醫治療幸無生命危險。

    警方獲報追查並掌握番男行蹤後，昨日持法院拘票，荷槍實彈前往平鎮區一處5樓公寓民宅展開攻堅行動，番男情急從2樓跳下防火巷的天井，腳受傷，防火巷死巷也將他困住，警方拆掉冷氣機後，從窗口鑽進防火巷將番男逮捕到案，現場及屋內查獲改造手槍一把、子彈13發及安非他命毒品，另擴大追查槍枝來源及有無涉及其他刑案。

    大溪警方拆掉天氣機後進入天井逮人。（記者李容萍翻攝）

    大溪警方拆掉天氣機後進入天井逮人。（記者李容萍翻攝）

    大溪警方拆掉冷氣機後進入天井逮人，並查扣改造槍、彈、毒品。（記者李容萍翻攝）

    大溪警方拆掉冷氣機後進入天井逮人，並查扣改造槍、彈、毒品。（記者李容萍翻攝）

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