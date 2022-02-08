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    首頁　>　社會

    台中小黃、自小客車禍 撞斷消防栓、路樹

    兩車碰撞後衝向路旁，撞斷人行道上的水泥柱、店面招牌、路樹與消防栓。（民眾提供）

    兩車碰撞後衝向路旁，撞斷人行道上的水泥柱、店面招牌、路樹與消防栓。（民眾提供）

    2022/02/08 11:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛計程車昨深夜駛經西屯區路段時，疑搶快左轉與另輛直行的自小客發生碰撞，撞擊瞬間雙雙失控再衝向路旁，撞斷人行道上的消防栓與路樹等公物，兩輛車的車頭嚴重毀損，現場滿目瘡痍，所幸駕駛與乘客都僅輕傷，事故原因由警方鑑定釐清中。

    這起車禍發生在昨晚近11時許，44歲富姓運將當時駕駛計程車沿西屯區文心路左轉車道，由櫻花路往西屯路方向行駛，行駛到西屯路口時欲左轉，疑因未遵守交通號誌，未等左轉燈亮起就搶快左轉，與另輛對向沿文心路中間車道由青海路往櫻花路方向直行，由26歲李姓男子駕駛，車內搭載24歲黃姓女性友人的自小客在路口發生碰撞。

    因兩車車頭直接碰撞，衝擊力道猛烈，兩車再衝上路旁人行道，分別撞斷水泥柱、店面招牌、路樹與消防栓，路面也因消防栓被撞斷積水，一片狼籍，轄區第六警分局交通分隊獲報到場，兩車車頭近乎全毀，現場滿目瘡痍，兩造駕駛經酒測後均無飲酒反應，但富的手腳有擦挫傷、李與車內黃女則是頭部受傷，所幸均無大礙，都未送醫。

    警方除在現場現場管制交通，同時請1999聯繫環保局及自來水公司等相關單位到場處置，初判肇因為計程車未依號誌指示行駛，自小客未注意車前狀況，至於確實的肇因及責任歸屬，已現場繪測後送交大事故組釐清肇事原因。

    計程車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    計程車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    自小客的車頭幾近全毀。（民眾提供）

    自小客的車頭幾近全毀。（民眾提供）

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